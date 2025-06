Após vencer o Re-Pa, Paysandu é soberano na Seleção da Rodada na Série B; veja os nomes

O clássico entre Remo x Paysandu, no último final de semana, além de render os 3 pontos ao Paysandu, também rendeu a soberania de atletas na Seleção da Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu, mesmo na lanterna da competição, conseguiu emplacar vários nomes no “time” da 13ª rodada do Brasileirão, incluindo o técnico Claudinei Oliveira.

O Re-Pa é um jogo diferente, brigado, cheio de histórias e com isso alguns personagens ganham destaques. Diogo Oliveira, atacante bicolor que saiu do banco para mudar a história do jogo, ganhou vaga na Seleção da Rodada da Série B, ao lado de mais quatro jogadores.

Iniciando os escolhidos do Paysandu na Seleção da Rodada estão o goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Thalisson, o lateral-esquerdo Reverson, além do meia Garcez. Fechando os bicolores na Seleção estão o atacante Diogo Oliveira e o técnico Claudinei Oliveira, que foi um dos personagens também, após a partida, ao rebater as falas do técnico do Remo.

A Seleção da 13ª Rodada da Série B fechou com o seguinte time: Gabriel Mesquita (Paysandu); Thomás Luciano (Amazonas-AM), Maicon (Coritiba-PR), Thalisson (Paysandu) e Reverson (Paysandu); Machado (Coritiba-PR), Robertinho (Amazonas-AM), Garcez (Paysandu) e Josué (Coritiba); Diogo Oliveira (Paysandu) e Renan Peixoto (Athletico-PR). Técnico: Claudinei Oliveira (Paysandu).