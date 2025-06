Ex-jogador do Paysandu foi convidado por Aguilera para assumir cargo de diretor-técnico

O Paysandu ocupa a lanterna da Série B, mas, aos poucos vem encurtando a diferença para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Quando o clube estava em busca de um treinador e com a janela de transferência aberta, o presidente do Papão, Roger Aguilera, pediu opinião para Robinho, ex-jogador do clube e que atualmente defende as cores do Brsque-SC, na Série C. Robinho afirmou que, a intenção do dirigente bicolor, era contratá-lo para um cargo de diretor-técnico.

Em entrevista ao Canal Nosso Futebol, no Youtube, o meia Robinho, de 37 anos, que atuou por duas temporadas no Paysandu, informou que Roger Aguilera, presidente do Papão, perguntou sobre a possibilidade de Robinho assumir o cargo de diretor-técnico do clube bicolor.

“Quando estava lá [Paysandu], não recebi nenhuma proposta, talvez se tivesse recebido, eu teria aceitado. Naquele momento eu estava muito focado em parar e, talvez se eu tivesse recebido a proposta de um diretor técnico, teria aceitado naquela época”, disse.

Robinho pensou em encerrar a carreira, após deixar o Paysandu, mas aceitou o compromisso de atuar mais uma temporada dessa vez defendendo o Brusque-SC. O meia afirmou que a conversa que teve com Roger Aguilera, foi importante para repensar algumas situações e que, se poderia ajudar o Paysandu de outra forma, fora das quatro linhas.

“Eu não vou mentir pra vocês que, nas últimas três semanas, eu e o Roger [Aguilera] trocamos umas ideias. E ele chegou a falar comigo sobre isso [ida para o Paysandu], mas eu tenho contrato com o Brsque-SC, tenho que cumprir esse contrato. Mas nessas últimas três semanas e eu Roger [Aguilera] tivemos contato e ele me perguntou se tinha um interesse em ser um diretor-técnico, de estar um pouco mais próximos dos jogadores e comissão técnica, o que eu achava sobre isso e falei que era uma coisa para se pensar, mas nada de mais”, falou.

O meia do Brusque falou do carinho que sente pelo Paysandu e sua torcida e que, a troca de ideias foi interessante com o presidente bicolor.

“O Paysandu não estava vivendo um grande momento, ele pediu umas opiniões, do que eu achava, se eu podia ajudar, indicação de alguns jogadores. Ele sabe o quando eu sou apaixonado e gosto do clube e da torcida. Trocamos umas ideias e ele [Roger Aguilera] acabou falando sobre isso”, comentou.

Robinho fez 13 partidas pelo Brusque neste ano e deu duas assistências. No período em que defendeu o Paysandu, foram 55 partidas vestindo a camisa do Papão, dois gols, cinco assistências, um acesso à Série B, um título da Copa Verde e um do Parazão.