Gestão de Marcos Braz estaria incomodando bastidores do Remo, diz jornalista

A derrota do Remo para o Paysandu no primeiro Re-Pa na Série B após 19 anos continua gerando repercussão. Segundo o jornalista e apresentador da Rádio Liberal+, Abner Luiz, informações de bastidores indicam que o elenco azulino está insatisfeito com a nova gestão do clube.

As declarações foram feitas durante o programa Liberal+ Notícias, exibido nesta segunda-feira (24).

“O que vai acontecer no Remo agora? Segundo os bastidores, jogadores e funcionários do Baenão estão incomodados com a forma de atuação do Marcos Braz e do novo técnico, que chegou acompanhado de quatro integrantes para a comissão técnica. Esse é o papo que corre internamente”, revelou Abner Luiz.

O apresentador detalhou o motivo do desconforto:

“Qual é o incômodo? Agora há horário para chegar e horário para sair. Agora o negócio é profissional. Jogador que passa o fim de semana no Combu, tomando cerveja e namorando, e não corre em campo, não vai mais ser aceito pelo Braz e pelo treinador. Não importa quanto o jogador ganha — se não estiver rendendo, vai pro banco ou nem viaja. É isso que está incomodando?”, questionou.

Durante o programa, Abner também comentou a repercussão do nome de Cadu, analista de desempenho do Remo, entre os torcedores. O profissional já teve passagem pelo Paysandu, o que gerou reações da torcida azulina.

“Tem um rapaz chamado Cadu, que veio como analista de desempenho. Já estão chamando ele de “mucura” porque começou a carreira no Paysandu, anos atrás, antes de passar por Flamengo e Cruzeiro. Para alguns torcedores, só presta quem nunca saiu daqui”, ironizou Abner.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, repórter do Núcleo de Esportes)