Vôlei do Remo conquistas títulos da Taça Brasil; saiba detalhes

O Remo fez bonito e conquistou dois títulos na Taça Brasil de Vôlei, que foi disputada em Brasília (DF). As equipes Sub-18 de vôlei masculino e também feminino, subiram no lugar mais alto do pódio e levantaram taças na competição nacional sem perder nenhum jogo.

O Pará esteve representado na competição e a grande final da categoria Sub-18 foi um clássico paraense. As meninas do Leão Azul enfrentaram a Tuna Luso Brasileira e, a partida não faltou emoção. A grande final foi decidida no tie-break com o Remo, treinado pelo técnico Tiago Santos, levando a melhor por 2 sets a 1.

Já a equipe masculina, comandada pelo técnico Júnior Pedra, conquistou a competição sem perder nenhum set. Na grande final, os meninos do Leão Azul derrotaram os donos da casa, o Brasília-DF, pelo marcador de 2 sets a 0.