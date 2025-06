Após derrota no Re-Pa, chances de acesso do Remo caem; Paysandu ainda é o mais ameaçado; veja

A derrota para o Paysandu na 13ª rodada da Série B complicou um pouco a vida do Remo. O clube azulino poderia ter voltado ao G-4 em caso de vitória, mas, sem os três pontos, caiu para a oitava colocação. Além da queda na tabela, o Leão Azul também vê as chances de acesso diminuírem.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Sem somar pontos nas duas últimas rodadas - marcadas pelas derrotas para o Athletico-PR e para o rival bicolor -, segundo o projeto de probabilidade no futebol do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de chegar à Série A caíram para 19,3%. Antes do Re-Pa, a possibilidade era de 26,8%.

Ao longo das rodadas, os números do clube azulino foram variando. Após a derrota para o CRB-AL e os tropeços da equipe, a porcentagem foi diminuindo. Na 11ª rodada, por exemplo, as chances eram de pouco mais de 34%.

VEJA MAIS

Quanto ao rebaixamento, a análise mostrou um aumento na probabilidade, que saiu de 3,4% para 8,5%. Os números ainda são seguros. No entanto, o clube precisa ligar o alerta para evitar a queda de rendimento e ser ameaçado pela parte de baixo da tabela.

Já para o Papão, a vitória sobre o Remo não foi capaz de tirar a equipe da lanterna da tabela, mas pode ter engatado a reação que o time precisa na competição. Com o triunfo, o Bicola chegou à segunda vitória consecutiva e somou 10 pontos na classificação. Com isso, as probabilidades de rebaixamento seguem em queda: o que antes era 69,6% caiu para 58,6%.

Ainda assim, o Paysandu é o clube com mais chances de retornar à Série C. Logo atrás do Bicola estão Volta Redonda-RJ (55,2%), Athletic-MG (49,5%) e Botafogo-SP (42,7%).

Em relação ao acesso, a situação é mais distante. A equipe bicolor tem apenas 1,3% de probabilidade. O cenário para o Papão pode melhorar na próxima rodada: em casa, o clube recebe a Ferroviária-SP na segunda-feira (30), às 19h, em busca dos três pontos e da consolidação da sua reação.

Já o Remo viaja até Minas Gerais para enfrentar o Athletic-MG, no domingo (29), às 16h. O Leão Azul precisa voltar a vencer para não deixar o G-4 se distanciar ainda mais.