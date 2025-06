Após vitória sobre o Goiás-GO, técnico do Athletic-MG projeta jogo contra o Remo: 'Bastante difícil'

O Athletic-MG conquistou uma vitória importante sobre o Goiás-GO, líder da Série B. Ao vencer o clube goiano por 2 a 1, a equipe subiu para a 18ª colocação, mas empurrou o Paysandu de volta para a lanterna. Embalado pelo triunfo, o Esquadrão de Aço encara o Remo na 14ª rodada do campeonato confiante e precisando do resultado. Após o duelo contra o Esmeraldino, o técnico do time mineiro, Rui Duarte, falou sobre o confronto com o Leão Azul.

O treinador afirmou que a vitória sobre o líder do campeonato, fora de casa, foi importante para dar confiança e mais energia à equipe, que, na visão dele, terá um jogo complicado diante do Remo.

"Temos que tentar sobreviver, porque estamos em uma posição difícil, e hoje demonstramos que queremos sair dela. Lutamos como equipe, defendemos como equipe, atacamos como equipe e estamos demonstrando que queremos sair daquele lugar, daquela posição. É como se fosse lutar pela vida. E acho que ficou evidente o caráter dos jogadores, uma identidade muito forte. Nós queremos isso daqui para frente", afirmou o técnico.

VEJA MAIS

"Agora, não podemos nos deslumbrar. O jogo em casa contra o Remo vai ser bastante difícil, é um adversário que também vai nos causar bastantes problemas. Também está muito bem colocado na tabela, e vai ser um jogo extremamente difícil. Temos que manter essa atitude, essa ambição de querer sair dali e lutar para sairmos nos próximos jogos", completou Rui no pós-jogo.

Rui Duarte fez sua estreia no comando do time mineiro. O treinador já estava à frente da equipe nas últimas semanas, mas, por conta de atraso na regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), só pôde estrear contra o Goiás.

Remo e Athletic disputaram a Série C de 2024 e conquistaram o acesso. O Esquadrão de Aço foi o vice-campeão do campeonato. A expectativa era de que o time fizesse uma campanha mais competitiva, no entanto, tem amargado a zona de rebaixamento. Em 13 rodadas, o clube venceu quatro jogos e perdeu nove, somando 12 pontos na tabela.

Duas das quatro vitórias foram seguidas. Assim, em casa, o time deve ir com força total para encarar o Remo, que vem de duas derrotas consecutivas e busca recuperação. A partida entre Athletic e o Leão Azul ocorre no próximo domingo (29), às 16h, na Arena Athletic Club, em Minas Gerais.