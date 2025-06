Com boas atuações, goleiro do Remo lidera ranking de defesas na Série B; veja números

O goleiro Marcelo Rangel, do Remo, foi destaque da equipe no último Re-Pa. Isso, inclusive, tem virado rotina nas partidas azulinas. O goleiro é o líder da Série B em média de defesas por partida, de acordo com os dados do sute sofascore.

O placar de 1 a 0 para o Paysandu no clássico do último final de semana, saiu barato ao Remo que, mais uma vez, contou com a ajuda do goleiro Marcelo Rangel, que vem jogo após jogo, sendo um dos destaques do time azulino nesta Série B.

Com as defesas feitas no clássico contra o Paysandu, Marcelo Rangel lidera o ranking de goleiros da Série B com mais defesas na competição. Ele divide o posto com Matheus Albino, do CRB, com 5.2 defesas por partida. Na sequência está o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba-PR, com 5 defesas por jogo, além de Léo Vieira, da Chapecoense-SC e Airton, do Novorizontino-SP, com 4.3 defesas por partida.

Aos 37 anos, Marcelo Rangel está na sua segunda temporada defendendo a meta azulina. Experiente e com rodagem no futebol brasileiro, Rangel chegou ao Remo para ocupar o oposto de Vinícius, ídolo azulino nas últimas temporadas. Aos poucos foi ganhando a confiança do torcedor, que acolheu o goleiro e que atualmente é unanimidade entre os azulinos. Neste período defendendo o Remo, Marcelo Rangel disputou 70 partidas pelo clube e conquistou o acesso à Série B e também o título do Campeonato Paraense neste ano.

Com 20 pontos na tabela da Série B, o Remo ocupa atualmente a 8ª posição e, nas últimas seis partidas, só venceu uma. A gordura criada pela equipe no começo da Segundona já não existe mais e agora a equipe comandada pelo técnico português, Antônio Oliveira, tenta a reabilitação no campeonato diante do Athletic-MG, no próximo domingo (29), às 16h, na Arena Sincred, na cidade de São João sel-Rei (MG), pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberalc.om e também na Rádio Liberal +.