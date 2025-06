No clássico Re-Pa, Remo e Paysandu alcançam o maior público pagante da Série B; veja a renda do jogo

Remo e Paysandu se reencontraram na Série B no último sábado (21), em partida válida pela 13ª rodada do campeonato. Diferente do último duelo entre as equipes na competição, o Papão venceu o Leão Azul por 1 a 0 no Mangueirão lotado. Conforme o boletim financeiro do jogo, 45.544 torcedores - sendo 38.154 pagantes - estiveram presentes no estádio para o clássico.

Este foi o maior público pagante da Série B até o momento. O recorde anterior também pertencia ao Remo, que reuniu 31.351 pessoas (27.514 pagantes) na partida contra o Amazonas-AM, na sexta rodada, também no estádio Mangueirão.

No total, o Remo levou mais público ao estádio. Ao todo, foram 23.770 pessoas do lado A, sendo pouco mais de 20 mil pagantes. Com isso, o time azulino arrecadou um total de R$ 936.765,00.

Já o Papão levou pouco mais de 21 mil bicolores, sendo mais de 18 mil pagantes. Com isso, a equipe teve uma renda de R$ 823.020,00. Juntos, o valor total arrecadado com a venda de ingressos foi de mais de R$ 1.759.785,00.

Apesar de ter levado mais torcedores e de ter tido uma renda bruta maior, o Leão Azul teve um lucro menor do que o rival. Por conta das despesas operacionais, aluguel de campo e outros custos, o clube azulino lucrou R$ 529.824,14, enquanto o Papão recebeu R$ 608.942,17.

Na Série B, tanto Remo quanto Paysandu são equipes com boas médias de público nos jogos. O Leão Azul ainda leva vantagem, com média superior a 21 mil torcedores, segundo o site Sr. Goool, enquanto o Bicola tem média de 12.337.

Vale destacar que o clube azulino manda seus jogos no estádio Mangueirão, que tem mais de 50 mil lugares. Já o Papão voltou a jogar na Curuzu, que tem capacidade para mais de 16 mil torcedores.

Na próxima rodada, o Paysandu joga em casa, contra a Ferroviária-SP, na segunda-feira (30). Já o Remo enfrenta o Athletic-MG, em Minas Gerais.