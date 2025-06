Remo vive 'princípio de crise' e pode terminar próxima rodada fora da primeira metade da tabela

A derrota por 1 a 0 para o Paysandu, neste sábado (21), pela 13ª rodada da Série B, não doeu apenas pela eterna rivalidade. Marcou também a estreia amarga do técnico António Oliveira no comando do Remo, em um momento de oscilação que acende o sinal de alerta para o clube na competição.

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Leão viu o rendimento cair consideravelmente após um início promissor sob o comando de Daniel Paulista — treinador que deixou o clube há menos de duas semanas para assumir o Sport, lanterna da Série A. Em seu lugar, a diretoria apostou no português António Oliveira, que teve uma semana inteira para treinar a equipe antes do clássico.

A estreia, no entanto, veio com críticas. Parte da torcida não aprovou as mudanças táticas feitas por António e responsabilizou o novo treinador pela derrota. As cobranças surgiram nas arquibancadas e se intensificaram nas redes sociais do clube, onde os comentários variaram entre o lamento pela saída de Daniel e a insatisfação com o desempenho no clássico.

"Depois que o técnico saiu o Remo perdeu muita qualidade técnica, a sensação que tenho é que os jogadores estão inseguros, e na vida sem segurança ás coisas não flui”, disse o torcedor Joelson Oliveira ao comentar no perfil do Instagram oficial do Remo.

“Tá certo que técnico não joga, mas é ele quem monta o time ideal pra ganhar”, disse José Felipe. “O português tá de zoação. Adailton já não presta de atacante, imagina de meia armador!”, disse Matheus Sena.

“O cara teve o Corinthians nas mãos e conseguiu deixar o time pior que tava, não ganhou 1 jogo se quer pelo Sport, ‘mas não, no Remo ele vai dar certo’. O problema nunca foi o elenco, pois ele pegou o elenco que a um pouco mais de 1 semana atrás era o Líder da série B”, disse Riquelme Oliveira.

António Oliveira treinou o time por uma semana e fez algumas mudanças em relação ao esquema de Daniel Paulista (Igor Mota/O Liberal)

Queda no rendimento

Nas últimas seis partidas, o Remo empatou com Atlético-GO e Volta Redonda, venceu o Operário, e foi derrotado por CRB, Athletico Paranaense e agora pelo Paysandu. A sequência derrubou o time para a 8ª colocação na tabela, com 20 pontos, e ligou o alerta geral: se perder para o Athletic, lanterna da Série B, na próxima rodada, pode terminar a 14ª rodada fora da primeira metade da tabela, dependendo dos demais resultados.

O momento, que já era de instabilidade com a saída do antigo técnico, agora ganha contornos mais delicados. O português António Oliveira chegou ao Baenão com a missão de manter o time na briga pelo G4, mas iniciou o trabalho sob forte desconfiança.

Com a pressão aumentando, o próximo jogo do Leão, contra o último colocado da Série B, se torna mais que uma oportunidade de recuperação: é uma chance de evitar que o início turbulento da nova comissão técnica se transforme em crise.