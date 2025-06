Torcedores do Remo tem problemas para entrar no Mangueirão

Torcedores do Remo voltam a ter problemas para acessar o Mangueirão. Imagens da Rádio Liberal+ mostram que azulinos foram barrados nas catracas do Colosso do Benguí sob alegação de ingressos duplicados. O caso, inclusive, tem sido comum em partidas do Leão no estádio.

No início do mês o Leão afirmou que havia registros de ingressos duplicados e que o caso foi encaminhado às autoridades policiais, que também apuram o ocorrido.

A evasão de ingressos no estádio refere-se à prática de burlar os sistemas de controle de acesso para entrar sem ter pago o ingresso, ou utilizar ingressos falsos, ou desviados. Segundo apuração da reportagem, o esquema ocorria no processo de gerenciamento dos bilhetes dos jogos do Remo.

Segundo o repórter Max Souza, da Liberal+, o problema foi solucionado. Chegou uma pessoa da direção do Remo para conversar com os torcedores prejudicados e os azulinos puderam entrar no estádio.