Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube Fábio Will 13.12.25 15h22 Palermo não conseguiu livrar o Fortaleza do rebaixamento para a Série B (Mateus Lotif/FEC) Mesmo após confirmar o retorno à Série A, o Remo segue sem definir quem comandará a equipe na temporada de 2026. A diretoria azulina continua no mercado em busca de um treinador, e um dos nomes ventilados nos últimos dias foi o do argentino Martín Palermo, ex-técnico do Fortaleza. No entanto, a possibilidade de o profissional desembarcar em Belém perdeu força. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista ao SporTV, Palermo comentou sua saída do clube cearense, que terminou a temporada rebaixado à Série B, e esclareceu que o Remo foi o único clube a realizar uma sondagem, sem que houvesse avanço para uma negociação. O argentino revelou que o Fortaleza chegou a manifestar interesse em sua permanência, mas a decisão foi pessoal. Segundo o treinador, o encerramento do vínculo não teve relação com questões financeiras e muito menos com propostas de outros clubes. “Havia um contrato até 31 de dezembro. Pedi alguns dias ao presidente para analisar a possibilidade de continuidade. Nunca houve conversa sobre dinheiro, apenas sobre seguir ou não. Eu precisava me sentir seguro, principalmente pela forma como cheguei. Sentia que tinha dado tudo pelo Fortaleza”, afirmou Palermo, em entrevista ao canal fechado nesta sexta-feira (12). VEJA MAIS Vai virar SAF? Ainda de acordo com o treinador, o curto prazo para definir o futuro pesou na decisão de não permanecer no clube nordestino. Palermo reforçou que não recebeu propostas concretas de equipes da Série A e voltou a citar o interesse inicial do Remo como a única movimentação registrada. "Era muito difícil pensar no futuro com tão pouco tempo para decidir. Não consegui ter segurança para continuar. Não foi por dinheiro e nem por estar avaliando outras opções da Série A, porque isso não existiu. Houve apenas uma sondagem por parte do Remo", completou. Enquanto o cenário segue indefinido nos bastidores, o Remo mantém cautela na escolha do novo comandante, ciente dos desafios logísticos, técnicos e estruturais que a Série A impõe. A expectativa é de que a definição aconteça nos próximos dias. O presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, disse em entrevista que o clube possui vários nomes na mesa e que um acordo deve ocorrer no máximo nesta segunda-feira (15). ÚLTIMAS EM REMO 