Flamengo x Pyramids: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Copa Intercontinental

Flamengo x Pyramids disputam hoje, sábado (13/12), as semifinais da Copa Intercontinental, também conhecida como Super Mundial de Clubes. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Pyramids ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, GeTV, Globoplay, TV Globo e CazéTV, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Flamengo goleou o Red Bull Bragantino por 3 a 0, empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1, venceu o Palmeiras por 1 a 0 na final da Libertadores, superou o Ceará por 1 a 0, empatou com o Mirassol por 3 a 3 e venceu o Cruz Azul por 2 a 1, na Copa Intercontinental.

Já o Pyramids passou por uma derrota de 2 a 1 para Ceramica Cleopatra, uma vitória de 3 a 0 sobre Rivers United, outra de 2 a 0 contra Al Mokawloon, uma terceira de 1 a 0 sobre Power Dynamo, outra de 2 a 1 contra Ismailia Electricity e um empate de 2 a 2 com o Petrojet.

Flamengo x Pyramids: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Pyramids: Ahmed El-Shenawy; Mohamed Chibi, Ali Gabr, Ahmed Samy e Mohamed Hamdi; Ahmed Tawfik e Ahmed Atef; Abdel Rahman Magdi, Mohamed Reda e Mahmoud Zalaka; Fiston Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Pyramids

Copa Intercontinental - Super Mundial de Clubes

Local: Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar

Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 14h