Remo é multado pelo STJD por ocorrências em jogos na Série B; veja valores

O Clube do Remo foi julgado nesta semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu duas multas por situações registradas em partidas disputadas pela Série B do Brasileiro tanto no Baenão quanto no Mangueirão, ambas citadas em súmula e analisadas pela Justiça Desportiva.

Punição por ocorrências em Remo x Atlético-GO

No julgamento referente ao duelo contra o Atlético-GO, o clube azulino foi multado em R$ 10 mil, por decisão unânime, por infrações aos artigos 213, II e III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Remo acabou absolvido quanto à imputação ao artigo 191, III.

A súmula do confronto, que terminou com vitória goiana por 1 a 0, o árbitro relatou que, após o apito final, pessoas ligadas ao Remo e não credenciadas na relação de jogo invadiram o gramado em direção à equipe de arbitragem, proferindo xingamentos. Além disso, foi registrado que, na saída dos árbitros, uma sandália foi arremessada contra a equipe de arbitragem, sem atingir ninguém.

Atraso no reinício do jogo contra o Avaí

O Remo também foi punido pela partida contra o Avaí-SC, dessa vez no Mangueirão. Nesta ocasião, o clube recebeu multa de R$ 800, com base no artigo 206 do CBJD, por ter atrasado o reinício da partida. O fato foi relatado em súmula e confirmado no julgamento.

O clube azulino terminou a Série B 2025 na 4ª posição e conquistou o acesso à Série A, sendo o único representante do Norte na competição nacional. O Remo terá um calendário cheio em 2026, com disputas da Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 28 de janeiro.