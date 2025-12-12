Remo é multado pelo STJD por ocorrências em jogos na Série B; veja valores Clube azulino levou multas por incidentes ocorridos nas partidas contra o Atlético-GO e Avaí-SC Fábio Will 12.12.25 13h58 Leão foi punido e terá que pagar multas (Silvio Garrido) O Clube do Remo foi julgado nesta semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu duas multas por situações registradas em partidas disputadas pela Série B do Brasileiro tanto no Baenão quanto no Mangueirão, ambas citadas em súmula e analisadas pela Justiça Desportiva. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Punição por ocorrências em Remo x Atlético-GO No julgamento referente ao duelo contra o Atlético-GO, o clube azulino foi multado em R$ 10 mil, por decisão unânime, por infrações aos artigos 213, II e III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Remo acabou absolvido quanto à imputação ao artigo 191, III. A súmula do confronto, que terminou com vitória goiana por 1 a 0, o árbitro relatou que, após o apito final, pessoas ligadas ao Remo e não credenciadas na relação de jogo invadiram o gramado em direção à equipe de arbitragem, proferindo xingamentos. Além disso, foi registrado que, na saída dos árbitros, uma sandália foi arremessada contra a equipe de arbitragem, sem atingir ninguém. VEJA MAIS Vai virar SAF? Remo se pronuncia e emite nota sobre o assunto; saiba detalhes Leão Azul é o único clube do Norte na elite do futebol brasileiro e informou sobre a situação de SAF na instituição CBF realiza Conselho Técnico que deve decidir adversário do Remo na estreia na Série A Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo executivo de futebol do Leão, Marcos Braz. Remo entra pela primeira vez no ranking das 30 marcas mais valiosas do país Estudo aponta salto de 328% em seis anos, impulsionado por estrutura, torcida e desempenho em campo Atraso no reinício do jogo contra o Avaí O Remo também foi punido pela partida contra o Avaí-SC, dessa vez no Mangueirão. Nesta ocasião, o clube recebeu multa de R$ 800, com base no artigo 206 do CBJD, por ter atrasado o reinício da partida. O fato foi relatado em súmula e confirmado no julgamento. O clube azulino terminou a Série B 2025 na 4ª posição e conquistou o acesso à Série A, sendo o único representante do Norte na competição nacional. O Remo terá um calendário cheio em 2026, com disputas da Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa Norte, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 28 de janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo stjd futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MERCADO Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando' Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços 12.12.25 19h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26