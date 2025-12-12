Com Dj e samba, Paysandu lança camisa 2026 neste sábado (13) na Curuzu; veja como participar Evento será solidário e visa aproximar o torcedor do clube em um momento de reconstrução Fábio Will 12.12.25 10h04 Papão lança seu novo manto (John Wesley / Paysandu) O Paysandu já definiu a data de apresentação oficial do uniforme da temporada 2026, feita pela marca própria Lobo. O evento ocorrerá neste sábado (13), a partir das 17h, no Estádio da Curuzu, e será aberto ao torcedor bicolor mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A informação foi divulgada nas redes sociais do Papão pelo ex-presidente Alberto Maia, que integra a comissão de apoio à atual diretoria. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O lançamento contará com atrações musicais, incluindo DJs e samba, para animar o público. Segundo Maia, o novo manto bicolor terá uma apresentação inédita no contexto do futebol paraense. “Queremos começar a temporada 2026 de forma positiva, junto com a torcida. Por isso pedimos: venha para a Curuzu no sábado, traga 1 kg de alimento para o nosso Natal Solidário. Vamos apresentar o manto bicolor 2026 e você vai se surpreender, sabia? Pois o manto vai chegar como nunca chegou uma camisa de clube na Amazônia”, afirmou. ASSISTA Comissão técnica presente e interação com o torcedor O evento também contará com a presença da comissão técnica do Paysandu, que participará de um bate-papo com a torcida. A ideia é aproximar o elenco, comissão e diretoria dos torcedores antes do início da pré-temporada. “A comissão técnica do Papão estará presente e a gente vai bater um papo. Vamos falar de 2026 que, com as bênçãos de Deus e Nossa Senhora, vamos alcançar os objetivos”, completou Maia. VEJA MAIS Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano Paysandu anuncia a contratação de goleiro destaque da Série C Eleito melhor arqueiro da Terceirona em 2024, Jean Drosny chega com moral de Campeão Brasileiro após sólida passagem pelo Volta Redonda Camisa O novo manto do Paysandu já estará disponível para venda no mesmo dia, logo após o lançamento oficial, no próprio Estádio da Curuzu e também nas Lojas Lobo. Planejamento para 2026 O Paysandu já iniciou oficialmente os trabalhos visando a próxima temporada. A gestão atual conta com o apoio de uma comissão formada por Alberto Maia, Márcio Tuma e Ícaro Sereni, que tem auxiliado na organização estrutural e no planejamento estratégico do clube. O principal objetivo para 2026 é retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Papão disputará o Campeonato Paraense, a Copa Norte e também a Copa do Brasil. Início da pré-temporada A pré-temporada do Paysandu está marcada para começar no dia 16 de dezembro, em Belém. O elenco utilizará toda a estrutura da Curuzu, incluindo academia, departamento médico, hotel próprio e o gramado principal, enquanto inicia os trabalhos sob comando da nova comissão técnica. 