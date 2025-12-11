Capa Jornal Amazônia
Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista

Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu

Curuzu será o palco da pré-temporada bicolor (Divulgação / Paysandu)

Após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu já começa a planejar a temporada 2026. A diretoria trabalha para reorganizar o departamento de futebol, fechar contratações e definir quem permanece no elenco. Até o momento, 20 jogadores têm contrato vigente e devem se reapresentar na próxima semana para o início da pré-temporada.

A única contratação anunciada oficialmente até agora é a do goleiro Jean Drosny, destaque do Volta Redonda-RJ nas últimas temporadas. Nos bastidores, a expectativa é que novos nomes sejam confirmados ainda neste final de semana.

O clube também conta com vários atletas das categorias de base sob contrato, que podem ganhar espaço em 2026. Alguns jogadores emprestados podem retornar, enquanto outros seguem indefinidos, caso de dois nomes importantes do elenco.

Situação de Matheus Nogueira e Rossi

O goleiro Matheus Nogueira, um dos protagonistas da temporada 2023, vive desgaste com a torcida e não deve permanecer. O Paysandu busca uma solução para o caso, estudando rescisão ou empréstimo. O jogador já recebeu sondagens e pode atuar no São Bernardo-SP, que disputará a Série B em 2026.

image Goleiro Matheus Nogueira pode jogar a Série B em 2026 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Outro atleta que terá situação discutida é o atacante Rossi. Contratação de maior impacto em 2025, o rendimento ficou abaixo do esperado e o alto salário dificulta sua continuidade. A diretoria avalia alternativas de permanência, mas para que ele fique o salário deverá ter um corte, além rescisão amigável ou empréstimo.

image Atacante Rossi atuando pelo Papão (Wagner Santana / O Liberal)

Pré-temporada marcada

A pré-temporada do Paysandu começa no dia 16 de dezembro, em Belém. O clube utilizará as dependências da Curuzu, além da academia e do hotel próprio. Entre os 20 atletas garantidos na apresentação, Matheus Vargas e Leandro Vilela não participarão do início das atividades por estarem em recuperação de cirurgia.

Elenco do Paysandu com contrato para 2026

Goleiros

Jean Drosny

Gabriel Mesquita

Matheus Nogueira

Cláurio Vitor (base)

 

Zagueiro

Iarley (base)

 

Laterais

Reverson

Edílson

 

Meios-campistas

Leandro Vilela (em recuperação)

Matheus Vargas (em recuperação)

João Marcos

André Lima

Cauã Libonati (base)

Pedro Henrique (base)

Arthur Monteiro (base)

Henrique Salomani (base)

Kauã Hinkel (base)

 

Atacantes

Marlon

Rossi

Matheus Capixaba (base)

Thalyson (base)

