Edição do Dia
Futebol

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Liga Europa e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 20h, o Vasco e o Fluminense duelarão pelas semifinais da Copa do Brasil (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (11/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, pela Liga Conferência e pela Europa League.

Às 14h45, o Dínamo de Zagreb jogará contra o Real Betis pela Liga Europa. Já às 20h, o Vasco enfrentará o Fluminense pela Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

  1. Vasco x Fluminense - 20h - Amazon Prime Video, SporTV, Premiere e Globoplay

Liga Conferência - Conference League

  1. Fiorentina x Dínamo de Kiev - 14h45 - Sem informações
  2. Jagiellonia x Rayo Vallecano - 14h45 - Sem informações
  3. Drita x AZ Alkmaar - 14h45 - Sem informações
  4. Breidablik x Shamrock Rovers - 14h45 - Sem informações
  5. Samsunsport x AEK Atenas - 14h45 - Sem informações
  6. Shkëndija x Slovan Bratislava - 14h45 - Sem informações
  7. Häcken x AEK Larnaca - 14h45 - Sem informações
  8. CSU Craiova x Sparta Praga - 14h45 - Sem informações
  9. Noah x Légia Varsóvia - 14h45 - Sem informações
  10. Rapid Wien x Omonoia - 17h - Sem informações
  11. Lech Poznan x Mainz - 17h - Sem informações
  12. Rijeka x Celje - 17h - Sem informações
  13. Red Imps x Sigma - 17h - Sem informações
  14. KuPS x Lausanne - 17h - Sem informações
  15. Aberdeen x Strasbourg - 17h - Sem informações
  16. Raków x Zrinjski - 17h - Sem informações
  17. Hamrun Spartans x Shakhtar Donetsk - 17h - Sem informações
  18. Shelbourne x Crystal Palace - 17h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. Ferencváros x Rangers - 14h45 - Sem informações
  2. Midtjylland x Genk - 14h45 - Sem informações
  3. Ludogorets x PAOK - 14h45 - Sem informações
  4. Sturm x Estrela Vermelha - 14h45 - Sem informações
  5. Nice x Braga - 14h45 - Sem informações
  6. Stuttgart x Maccabi Tel Aviv - 14h45 - Sem informações
  7. Young Boys x LOSC - 14h45 - CazéTV (Euro 360)
  8. Dínamo Zagreb x Betis - 14h45 - CazéTV
  9. Utrecht x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV
  10. Celtic x Roma - 17h - CazéTV
  11. Basel x Aston Villa - 17h - CazéTV
  12. Lyon x Go Ahead Eagles - 17h - CazéTV (Euro 360)
  13. Freiburg x Salzburg - 17h - Sem informações
  14. FCSB x Feyenoord - 17h - Sem informações
  15. Celta x Bologna - 17h - Sem informações
  16. Panathinaikos x Viktoria Plzen - 17h - Sem informações
  17. Brann x Fenerbahçe - 17h - Sem informações
  18. Porto x Malmö - 17h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Vasco e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Fluminense terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, Globoplay e SporTV, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Dínamo e Betis; veja o horário

O jogo entre Dínamo Zagreb x Betis terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Celtic e Roma; veja o horário

O jogo entre Celtic x Roma terá transmissão ao vivo pela pela CazéTV, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Basel e Aston Villa; veja o horário

O jogo entre Basileia x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 20h - Vasco x Fluminense - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

  1. 20h - Vasco x Fluminense - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
