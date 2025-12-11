Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Liga Europa e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 11.12.25 7h00 Às 20h, o Vasco e o Fluminense duelarão pelas semifinais da Copa do Brasil (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (11/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, pela Liga Conferência e pela Europa League. Às 14h45, o Dínamo de Zagreb jogará contra o Real Betis pela Liga Europa. Já às 20h, o Vasco enfrentará o Fluminense pela Copa do Brasil. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa do Brasil Vasco x Fluminense - 20h - Amazon Prime Video, SporTV, Premiere e Globoplay Liga Conferência - Conference League Fiorentina x Dínamo de Kiev - 14h45 - Sem informações Jagiellonia x Rayo Vallecano - 14h45 - Sem informações Drita x AZ Alkmaar - 14h45 - Sem informações Breidablik x Shamrock Rovers - 14h45 - Sem informações Samsunsport x AEK Atenas - 14h45 - Sem informações Shkëndija x Slovan Bratislava - 14h45 - Sem informações Häcken x AEK Larnaca - 14h45 - Sem informações CSU Craiova x Sparta Praga - 14h45 - Sem informações Noah x Légia Varsóvia - 14h45 - Sem informações Rapid Wien x Omonoia - 17h - Sem informações Lech Poznan x Mainz - 17h - Sem informações Rijeka x Celje - 17h - Sem informações Red Imps x Sigma - 17h - Sem informações KuPS x Lausanne - 17h - Sem informações Aberdeen x Strasbourg - 17h - Sem informações Raków x Zrinjski - 17h - Sem informações Hamrun Spartans x Shakhtar Donetsk - 17h - Sem informações Shelbourne x Crystal Palace - 17h - Sem informações Liga Europa - Europa League Ferencváros x Rangers - 14h45 - Sem informações Midtjylland x Genk - 14h45 - Sem informações Ludogorets x PAOK - 14h45 - Sem informações Sturm x Estrela Vermelha - 14h45 - Sem informações Nice x Braga - 14h45 - Sem informações Stuttgart x Maccabi Tel Aviv - 14h45 - Sem informações Young Boys x LOSC - 14h45 - CazéTV (Euro 360) Dínamo Zagreb x Betis - 14h45 - CazéTV Utrecht x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV Celtic x Roma - 17h - CazéTV Basel x Aston Villa - 17h - CazéTV Lyon x Go Ahead Eagles - 17h - CazéTV (Euro 360) Freiburg x Salzburg - 17h - Sem informações FCSB x Feyenoord - 17h - Sem informações Celta x Bologna - 17h - Sem informações Panathinaikos x Viktoria Plzen - 17h - Sem informações Brann x Fenerbahçe - 17h - Sem informações Porto x Malmö - 17h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Vasco e Fluminense; veja o horário O jogo entre Vasco da Gama x Fluminense terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, Globoplay e SporTV, às 20h. Onde assistir ao jogo de Dínamo e Betis; veja o horário O jogo entre Dínamo Zagreb x Betis terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Celtic e Roma; veja o horário O jogo entre Celtic x Roma terá transmissão ao vivo pela pela CazéTV, às 17h. Onde assistir ao jogo de Basel e Aston Villa; veja o horário O jogo entre Basileia x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 20h - Vasco x Fluminense - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira. Premiere 20h - Vasco x Fluminense - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 