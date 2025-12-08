Simulação prevê Remo na lanterna do Brasileirão 2026; entenda o cenário

Uma simulação divulgada pela Cazé TV nas redes sociais vem gerando debate entre torcedores paraenses. A publicação utilizou ferramentas de inteligência artificial para prever como será a classificação final da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

De acordo com o resultado da IA, o Clube do Remo terminaria o campeonato na 20ª posição, com 28 pontos e seis vitórias ao longo das 38 rodadas, cenário que resultaria no rebaixamento do Leão Azul. A previsão repercutiu rapidamente entre os torcedores, que comentaram e questionaram a projeção.

No entanto, o Remo não seria o único clube tradicional a ocupar a zona de rebaixamento na simulação. Santos e Corinthians, dois dos maiores campeões nacionais, também aparecem entre os quatro últimos colocados.

Na parte de cima da tabela, a simulação aponta Palmeiras como campeão, seguido de Flamengo e Atlético-MG. Cruzeiro, Fluminense e Botafogo completariam o grupo de classificados para a Libertadores.

Confira:

Tabela do Brasileirão 2026, segundo IA. (Reprodução/Redes Sociais)