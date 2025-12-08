Simulação prevê Remo na lanterna do Brasileirão 2026; entenda o cenário Previsão de Inteligência Artificial mostra "destino" do Leão na Série A; projeção da CazéTV repercutiu nas redes Hannah Franco 08.12.25 22h03 IA aponta Remo como lanterna do Brasileirão em 2026 (Thiago Gomes/O Liberal) Uma simulação divulgada pela Cazé TV nas redes sociais vem gerando debate entre torcedores paraenses. A publicação utilizou ferramentas de inteligência artificial para prever como será a classificação final da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. De acordo com o resultado da IA, o Clube do Remo terminaria o campeonato na 20ª posição, com 28 pontos e seis vitórias ao longo das 38 rodadas, cenário que resultaria no rebaixamento do Leão Azul. A previsão repercutiu rapidamente entre os torcedores, que comentaram e questionaram a projeção. VEJA MAIS Do Remo à COP 30: Google revela as 10 perguntas mais feitas no Pará em 2025; confira o ranking Veja abaixo o que mais despertou curiosidade entre os paraenses e as respostas para cada pergunta Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo No entanto, o Remo não seria o único clube tradicional a ocupar a zona de rebaixamento na simulação. Santos e Corinthians, dois dos maiores campeões nacionais, também aparecem entre os quatro últimos colocados. Na parte de cima da tabela, a simulação aponta Palmeiras como campeão, seguido de Flamengo e Atlético-MG. Cruzeiro, Fluminense e Botafogo completariam o grupo de classificados para a Libertadores. Confira: Tabela do Brasileirão 2026, segundo IA. (Reprodução/Redes Sociais) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Previsão Brasileirão clube do remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 Fonseca encanta torcida brasileira, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami 09.12.25 1h03 PREVISÃO Simulação prevê Remo na lanterna do Brasileirão 2026; entenda o cenário Previsão de Inteligência Artificial mostra "destino" do Leão na Série A; projeção da CazéTV repercutiu nas redes 08.12.25 22h03 INFLUENCIA ESPIRITUAL Márcia Sensitiva diz que Neymar está sofrendo de 'amarração espiritual' e precisa de 'exorcismo' Espiritualista afirma que padrão de fraturas do craque não é normal 27.11.25 22h44