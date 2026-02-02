Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) O Liberal 02.02.26 13h42 Paysandu e Tuna decidiram a Supercopa Grão-Pará de 2025 (Cristino Martins/ O Liberal) Paysandu e Tuna se reencontram na próxima quarta-feira (4), pela terceira rodada do Campeonato Paraense. As equipes são duas das mais tradicionais do estado e já se enfrentaram diversas vezes ao longo de mais de 100 anos de história. Mas, recentemente, nos últimos 20 anos, foram 19 confrontos, com ampla vantagem para o Papão da Curuzu. Em 19 confrontos disputados, o Paysandu perdeu apenas dois jogos para a Águia Guerreira. A derrota bicolor mais recente para a Tuna ocorreu na partida de ida da final do Campeonato Paraense de 2021. No duelo, a Tuna superou o Bicola por 4 a 2, com gols dos laterais Léo Rosa e Alexandre Pinho, do meia Lukinha e do atacante Paulo Rangel. No entanto, no jogo de volta, a equipe cruzmaltina não conseguiu segurar o resultado e perdeu por 4 a 1. VEJA MAIS Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. Antes disso, o Paysandu havia perdido por 2 a 0, em duelo válido pelo Parazão de 2007. Assim, nos últimos 20 anos, o Papão conquistou 15 vitórias contra duas da Tuna Luso, além de dois empates. Em 2025, as equipes disputaram a final da Supercopa Grão-Pará, que terminou com o triunfo bicolor por 2 a 0. Além disso, os times se enfrentaram pelo Parazão, e o Bicola também venceu, desta vez, por 2 a 1. Cenário O Paysandu vive um momento de retomada após o fiasco da temporada passada. Em reestruturação, o time tem apostado na base para buscar resultados em campo. Até o momento, o Bicola está invicto, com duas vitórias no Parazão, ocupando a vice-liderança da disputa. Já a Tuna Luso ainda não se encontrou no campeonato. Até o momento, o time cruzmaltino não venceu no Parazão e está na penúltima posição, sem pontos. A partida entre Tuna e Paysandu ocorre na próxima quarta-feira (4), no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, às 15h30. Confira o jogos 28/01/2025 - Paysandu x Tuna Luso - 2–1 - Paraense 2025 12/01/2025 - Paysandu x Tuna Luso - 2–0 - Supercopa Grão-Pará 2025 19/04/2023 - Paysandu x Tuna Luso - 1–1 - Paraense 2023 16/04/2023 - Tuna Luso x Paysandu - 1–4 - Paraense 2023 18/03/2023 - Paysandu x Tuna Luso - 2–1 - Paraense 2023 30/01/2022 - Tuna Luso x Paysandu - 0–3 - Paraense 2022 23/05/2021 - Paysandu x Tuna Luso - 4–1 - Paraense 2021 16/05/2021 - Tuna Luso x Paysandu - 4–2 - Paraense 2021 24/04/2021 - Paysandu x Tuna Luso - 2–0 - Paraense 2021 23/03/2013 - Tuna Luso x Paysandu - 2–2 - Paraense 2013 03/02/2013 - Paysandu x Tuna Luso - 3–1 - Paraense 2013 12/03/2012 - Tuna Luso x Paysandu - 0–3 - Paraense 2012 20/01/2012 - Paysandu x Tuna Luso - 2–1 - Paraense 2012 17/04/2011 - Tuna Luso x Paysandu - 1–3 - Paraense 2011 03/02/2011 - Paysandu x Tuna Luso - 2–0 - Paraense 2011 08/06/2008 - Tuna Luso x Paysandu - 1–5 - Paraense 2008 25/03/2008 - Paysandu x Tuna Luso - 1–0 - Paraense 2008 28/03/2007 - Tuna Luso x Paysandu - 0–2 - Paraense 2007 31/01/2007 - Paysandu x Tuna Luso - 0–2 - Paraense 2007 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu tuna COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 