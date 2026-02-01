Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. Caio Maia 01.02.26 19h08 Paysandu vence o Capitão Poço na Curuzu pelo Parazão de 2026 (Wagner Santana/ O Liberal) O Paysandu venceu o Capitão Poço por 1 a 0 neste domingo (1º), pela segunda rodada do Campeonato Paraense. O único gol da partida foi marcado nos acréscimos da primeira etapa, por Kleiton Pego, em chute de fora da área. Com o resultado, o Papão mantém o aproveitamento de 100% na temporada até então. Além de manter a boa sequência, o Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. A equipe alviceleste está empatada com o Águia de Marabá, mas leva desvantagem no primeiro critério de desempate, que é o saldo de gols. Já o Capitão Poço amarga a 10ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado. CONFIRA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE O próximo compromisso do Paysandu no Parazão será no meio desta semana. Na quarta-feira (4), o Papão encara a Tuna Luso, pela terceira rodada, em Augusto Corrêa. Já o Capitão Poço entra em campo na quinta (5), quando rebece o Bragantino, no estádio Rufinão. Primeiro tempo Paysandu saiu na frente do Capitão Poço no primeiro tempo (Wagner Santana/ O Liberal) Ao contrário do que ocorreu na partida contra o São Raimundo, na rodada passada, o Paysandu iniciou o jogo na Curuzu com menos ímpeto ofensivo. A equipe bicolor estava mais lenta do que havia sido uma semana antes e demorava a acelerar o jogo em momentos importantes. Por outro lado, quem pareceu mais ligado na partida foi o Capitão Poço, que dominou as ações nos primeiros 15 minutos. A estratégia da Laranja Mecânica não era sofisticada, mas se mostrou eficaz: aproveitar a linha alta de marcação bicolor e apostar em lançamentos nas costas da defesa. Isso deu certo em alguns momentos, sobretudo nas jogadas protagonizadas pelo atacante Debu. Em pelo menos duas oportunidades seguidas, aos 7 e 8 minutos, o camisa 7 do CAP teve chances claras de abrir o placar. Surpreendido pela configuração da partida, o Paysandu precisou se reorganizar dentro de campo para voltar a ganhar espaço. A mudança foi, sobretudo, de postura, aliada a pequenas alterações táticas promovidas pelo treinador. Marcelinho passou a reter mais a bola no meio-campo, aguardando a aproximação de outros jogadores, enquanto Ítalo começou a sair mais da área para buscar jogo. Foi a partir dos pés deles que surgiram as primeiras grandes chances do Papão. Aos 22 minutos, Ítalo sofreu falta fora da área. Marcinho cobrou com efeito e quase surpreendeu o goleiro do Capitão Poço. O atacante também sofreu um choque dentro da área, aos 39, reclamou de pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Antes disso, aos 30, Marcinho, em uma tentativa de cruzamento, acertou a trave e quase surpreendeu o arqueiro do CAP. De fato, o Paysandu passou a mandar na partida. A boa presença ofensiva do Paysandu foi recompensada apenas na reta final da primeira etapa. Aos 48 minutos, já nos acréscimos, Kleiton Pego recebeu a bola fora da área, ajeitou e chutou colocado, no canto de Marcão, do CAP, sem chances de defesa. Com o placar aberto, o Papão foi para o intervalo mais tranquilo. Segundo tempo Paysandu e Capitão Poço foi uma partida dura fisicamente (Wagner Santana/ O Liberal) A tranquilidade que o Paysandu ganhou ao final do primeiro tempo se tornou letargia no segundo. Após a volta do intervalo, o time pouco produziu ofensivamente e vários jogadores caíram de desempenho. A brecha, inclusive, chegou a ser aproveitada pelo Capitão Poço, que não soube aproveitar as oportunidades que teve. A melhora de rendimento do CAP ocorreu, justamente, quando uma forte chuva passou a atingir o estádio da Curuzu. Nesse momento, o clube do nordeste do Pará enfileirou chances claras de gol. A principal delas ocorreu aos 14 minutos, quando Feijão cabeceou para o gol, mas a bola bateu no travessão e saiu. A partir disso, no entanto, o Capitão Poço passou a sentir o cansaço e cair de desempenho. Além disso, o técnico do CAP precisou fazer várias substituições por conta de lesões, que desfiguraram a equipe do interior. Por conta disso, o Paysandu passou a administrar as ações, mas sem o ímpeto necessário. A equipe de Júnior Rocha "cozinhou" o jogo nos últimos minutos, até que o apito final chegou para garantir os três pontos. Ficha técnica Paysandu 1 x 0 Capitão Poço Campeonato Paraense 2ª rodada Data: 1 de fevereiro de 2026 Hora: 17h Local: Estádio da Curuzu Gols: Kleiton Pego (PAY) 48'/1T Cartões amarelos: Yan Baldez (CAP) Cartões vermelhos: Não houve Arbitragem: Klever Costa Lobo Auxiliares: Emanuel Ferreira do Amaral Júnior e Augusto Klemerson Mendez Diniz Paysandu: Jean Drosny; Edilson, Castro, Luccão (Iarley) e Cauã Dias; Henrico (JP Galvão), Brian e Marcinho; Danilo Peu (Hinkel), Kleiton Pego (Kayvert) e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha Capitão Poço: Marcão; Yan Baldez, Venilson Taperaçu, Yan e Elvis (Ganso); Alexandre Pinho (Jonnatha), Genilson e Lucas (Cleilson); Raylon, Feijão (Chiclete) e Debu (Anthony). Técnico: Aldenir Risada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 