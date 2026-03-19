Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil O Liberal 19.03.26 10h25 Papão vive bom momento nesta primeira etapa da temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu) Depois da temporada traumática que foi 2025, o Paysandu vive um momento bem diferente nesta primeira etapa de 2026. Em reestruturação, dentro e fora de campo, o bicolor conquistou o título paraense e está classificado para a quinta fase da Copa do Brasil. E, com o triunfo sobre a Portuguesa-SP na última terça-feira (17), o Papão chegou a uma invencibilidade de sete jogos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última derrota bicolor foi na quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, no dia 11 de fevereiro, contra o Cametá. Na ocasião, a equipe perdeu por 2 a 0 fora de casa. Além disso, o time de Júnior Rocha havia empatado com o Remo e perdido para a Tuna Luso nas rodadas anteriores. No entanto, contra o Santa Rosa, na última rodada da primeira fase, o Papão voltou a vencer e, desde então, não sabe o que é perder. VEJA MAIS Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil Portuguesa vai à CBF e dispara contra arbitragem após queda para o Paysandu: 'erros inaceitáveis' Clube paulista contesta gols validados, expulsão de Biazus e ausência do VAR, e formaliza reclamação à Confederação Brasileira de Futebol após derrota no Canindé Foram sete jogos, seis vitórias e apenas um empate, que ocorreu na partida de volta da final do Parazão, contra o Remo. O resultado garantiu ao Paysandu o 51º título paraense. No geral, na temporada até o momento, o time bicolor já fez 12 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Além do título, o Bicola também conseguiu um excelente resultado na Copa do Brasil e está na quinta fase. O clube passou pela Portuguesa-RJ com uma vitória por 3 a 1 e, nesta semana, superou a Portuguesa-SP por 3 a 2 para garantir a classificação. Agenda O Paysandu vai tentar aumentar a sequência na próxima terça-feira (24), quando enfrenta o Grêmio Sampaio, na Curuzu, pela primeira rodada da Copa Norte. Na sequência, na segunda-feira (30), a equipe vai encarar o Guaporé, também pelo torneio regional. Depois dos dois primeiros jogos da Copa Norte, o Papão faz a sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que é o grande foco do clube na temporada. O duelo será contra um velho conhecido: o Volta Redonda. A partida está marcada para os dias 4, 5 ou 6 de abril, conforme a tabela base divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. Já na Copa do Brasil, o Paysandu aguarda a definição dos jogos e o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na disputa. Confira os resultados dos últimos jogos do Paysandu Portuguesa 2 x 3 Paysandu - 17/03/2026 - Copa do Brasil 2026 (4ª fase) Paysandu 3 x 1 Portuguesa-RJ - 11/03/2026 - Copa do Brasil 2026 (3ª fase) Paysandu 0 x 0 Remo - 08/03/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Final-volta) Remo 1 x 2 Paysandu - 01/03/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Final -ida) Paysandu 1 x 0 Castanhal - 22/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Semifinal) Paysandu 5 x 1 Tuna Luso - 19/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Quartas de final) Santa Rosa 0 x 2 Paysandu - 15/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (6ª rodada) Cametá 2 x 0 Paysandu - 11/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (5ª rodada) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 OTIMISMO Tchamba aposta em 'bom dia' do Remo contra o Flamengo no Maracanã: 'Vamos lá pra ganhar' Zagueiro do Remo demonstra confiança antes da partida e afirma que equipe vai 'dar tudo' em busca da vitória diante do rubro-negro 18.03.26 20h36 NA BRONCA Portuguesa vai à CBF e dispara contra arbitragem após queda para o Paysandu: 'erros inaceitáveis' Clube paulista contesta gols validados, expulsão de Biazus e ausência do VAR, e formaliza reclamação à Confederação Brasileira de Futebol após derrota no Canindé 18.03.26 19h52 Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46