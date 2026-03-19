Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada

Depois da temporada traumática que foi 2025, o Paysandu vive um momento bem diferente nesta primeira etapa de 2026. Em reestruturação, dentro e fora de campo, o bicolor conquistou o título paraense e está classificado para a quinta fase da Copa do Brasil. E, com o triunfo sobre a Portuguesa-SP na última terça-feira (17), o Papão chegou a uma invencibilidade de sete jogos.

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A última derrota bicolor foi na quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, no dia 11 de fevereiro, contra o Cametá. Na ocasião, a equipe perdeu por 2 a 0 fora de casa. Além disso, o time de Júnior Rocha havia empatado com o Remo e perdido para a Tuna Luso nas rodadas anteriores.

No entanto, contra o Santa Rosa, na última rodada da primeira fase, o Papão voltou a vencer e, desde então, não sabe o que é perder.

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Foram sete jogos, seis vitórias e apenas um empate, que ocorreu na partida de volta da final do Parazão, contra o Remo. O resultado garantiu ao Paysandu o 51º título paraense.

No geral, na temporada até o momento, o time bicolor já fez 12 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas.

Além do título, o Bicola também conseguiu um excelente resultado na Copa do Brasil e está na quinta fase. O clube passou pela Portuguesa-RJ com uma vitória por 3 a 1 e, nesta semana, superou a Portuguesa-SP por 3 a 2 para garantir a classificação.

Agenda

O Paysandu vai tentar aumentar a sequência na próxima terça-feira (24), quando enfrenta o Grêmio Sampaio, na Curuzu, pela primeira rodada da Copa Norte. Na sequência, na segunda-feira (30), a equipe vai encarar o Guaporé, também pelo torneio regional.

Depois dos dois primeiros jogos da Copa Norte, o Papão faz a sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que é o grande foco do clube na temporada. O duelo será contra um velho conhecido: o Volta Redonda. A partida está marcada para os dias 4, 5 ou 6 de abril, conforme a tabela base divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol.

Já na Copa do Brasil, o Paysandu aguarda a definição dos jogos e o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na disputa.

Confira os resultados dos últimos jogos do Paysandu

Portuguesa 2 x 3 Paysandu - 17/03/2026 - Copa do Brasil 2026 (4ª fase)

Paysandu 3 x 1 Portuguesa-RJ - 11/03/2026 - Copa do Brasil 2026 (3ª fase)

Paysandu 0 x 0 Remo - 08/03/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Final-volta)

Remo 1 x 2 Paysandu - 01/03/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Final -ida)

Paysandu 1 x 0 Castanhal - 22/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Semifinal)

Paysandu 5 x 1 Tuna Luso - 19/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (Quartas de final)

Santa Rosa 0 x 2 Paysandu - 15/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (6ª rodada)

Cametá 2 x 0 Paysandu - 11/02/2026 - Campeonato Paraense 2026 (5ª rodada)