Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A O Liberal 04.05.26 22h15 A diretoria do Mangueirão reuniu autoridades esportivas para apresentar o novo sistema de impedimento. (Pedro Sodré / Seel) O Mangueirão será palco de uma virada importante para o futebol da região Norte, neste domingo (10), na partida entre Remo e Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O estádio passa a contar com o sistema de impedimento semiautomático, tecnologia que promete mais precisão e agilidade nas decisões da arbitragem. Instalado pela CBF, o sistema utiliza 28 câmeras de alta precisão e inteligência artificial para identificar, em poucos segundos, a posição dos jogadores e o momento do passe. A novidade coloca o estádio paraense entre os mais modernos do país. Autoridades esportivas estiveram no Mangueirão para conhecer a nova tecnologia. (Pedro Sodré / Seel) Diretor de Arbitragem da CBF, Neto Góes destacou o impacto da tecnologia. “Estamos elevando o nível da arbitragem no Brasil. O impedimento semiautomático traz mais rapidez, transparência e confiabilidade às decisões, alinhando o País às principais ligas do mundo”, afirmou. Ele também comentou a mudança na estrutura do VAR dentro do estádio. “A CBF está mudando a área de revisão do VAR para um local mais tranquilo nos estádios da Série A e da Copa do Brasil, longe dos bancos de reserva. O objetivo é dar mais tranquilidade aos árbitros e otimizar as decisões”, completou. VEJA MAIS Biometria facial no Mangueirão: veja o passo a passo de como se cadastrar A partir de março, a entrada no estádio só será permitida com o reconhecimento, dispensando o uso de ingressos físicos, cartões ou outros meios Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão Novo sistema será testado pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, no dia 25 de fevereiro, pela Série A Conheça o Mangueirão, o coração esportivo do Pará Símbolo do futebol paraense, o estádio combina história, emoção e modernidade, sendo palco de grandes clássicos, shows e eventos internacionais em Belém Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul ressaltou o cuidado na implantação do projeto. “A implantação do impedimento semiautomático é um projeto estruturante para o futebol brasileiro. Estamos acompanhando cada etapa com responsabilidade para garantir segurança, confiabilidade e alinhamento aos padrões internacionais”, disse. Já a secretária de Esporte e Lazer do Pará, Ana Paula Alves, citou a relevância esportiva do estádio paraense no cenário nacional, sobretudo com a entrada do novo sistema. “O Mangueirão é hoje referência em infraestrutura esportiva na região Norte. Estar na rota da CBF demonstra que o estádio reúne condições técnicas, segurança e modernidade para receber grandes competições”, afirmou. O estádio é o 14º do Brasil a receber a tecnologia, que ainda passará por fase de testes antes da operação definitiva. A iniciativa segue um cronograma da CBF para ampliar o uso do sistema nas principais competições do país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol mangueirao futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 FUTEBOL Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4 Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4 03.05.26 22h25 FUTEBOL De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5 03.05.26 20h43 Futebol Invicto, Águia de Marabá encara o Oratório fora de casa pela Série D Vice-líder do Grupo A5, Azulão busca manter boa fase neste domingo (3), antes de duelo decisivo pela Copa Norte 03.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 PROGRAME-SE! CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão 04.05.26 16h24 futebol Após suspensão, Paysandu vai decidir futuro de zagueiro em reunião nesta segunda-feira (4) Jogador foi suspenso da última partida do Bicola por não cumprir as 'normas internas' do clube 04.05.26 11h40 FUTEBOL Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro 03.05.26 20h22