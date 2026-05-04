Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo

Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A

O Liberal
fonte

A diretoria do Mangueirão reuniu autoridades esportivas para apresentar o novo sistema de impedimento. (Pedro Sodré / Seel)

O Mangueirão será palco de uma virada importante para o futebol da região Norte, neste domingo (10), na partida entre Remo e Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O estádio passa a contar com o sistema de impedimento semiautomático, tecnologia que promete mais precisão e agilidade nas decisões da arbitragem.

Instalado pela CBF, o sistema utiliza 28 câmeras de alta precisão e inteligência artificial para identificar, em poucos segundos, a posição dos jogadores e o momento do passe. A novidade coloca o estádio paraense entre os mais modernos do país.

image Autoridades esportivas estiveram no Mangueirão para conhecer a nova tecnologia. (Pedro Sodré / Seel)

Diretor de Arbitragem da CBF, Neto Góes destacou o impacto da tecnologia. “Estamos elevando o nível da arbitragem no Brasil. O impedimento semiautomático traz mais rapidez, transparência e confiabilidade às decisões, alinhando o País às principais ligas do mundo”, afirmou.

Ele também comentou a mudança na estrutura do VAR dentro do estádio. “A CBF está mudando a área de revisão do VAR para um local mais tranquilo nos estádios da Série A e da Copa do Brasil, longe dos bancos de reserva. O objetivo é dar mais tranquilidade aos árbitros e otimizar as decisões”, completou.

VEJA MAIS

image Biometria facial no Mangueirão: veja o passo a passo de como se cadastrar
A partir de março, a entrada no estádio só será permitida com o reconhecimento, dispensando o uso de ingressos físicos, cartões ou outros meios

image Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão
Novo sistema será testado pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, no dia 25 de fevereiro, pela Série A

image Conheça o Mangueirão, o coração esportivo do Pará
Símbolo do futebol paraense, o estádio combina história, emoção e modernidade, sendo palco de grandes clássicos, shows e eventos internacionais em Belém

Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul ressaltou o cuidado na implantação do projeto. “A implantação do impedimento semiautomático é um projeto estruturante para o futebol brasileiro. Estamos acompanhando cada etapa com responsabilidade para garantir segurança, confiabilidade e alinhamento aos padrões internacionais”, disse.

Já a secretária de Esporte e Lazer do Pará, Ana Paula Alves, citou a relevância esportiva do estádio paraense no cenário nacional, sobretudo com a entrada do novo sistema. “O Mangueirão é hoje referência em infraestrutura esportiva na região Norte. Estar na rota da CBF demonstra que o estádio reúne condições técnicas, segurança e modernidade para receber grandes competições”, afirmou.

O estádio é o 14º do Brasil a receber a tecnologia, que ainda passará por fase de testes antes da operação definitiva. A iniciativa segue um cronograma da CBF para ampliar o uso do sistema nas principais competições do país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

mangueirao

futebol paraense

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo

Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A

04.05.26 22h15

FUTEBOL

Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4

Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4

03.05.26 22h25

FUTEBOL

De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D

Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5

03.05.26 20h43

Futebol

Invicto, Águia de Marabá encara o Oratório fora de casa pela Série D

Vice-líder do Grupo A5, Azulão busca manter boa fase neste domingo (3), antes de duelo decisivo pela Copa Norte

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival

Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe

04.05.26 12h16

PROGRAME-SE!

CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão

Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão

04.05.26 16h24

futebol

Após suspensão, Paysandu vai decidir futuro de zagueiro em reunião nesta segunda-feira (4)

Jogador foi suspenso da última partida do Bicola por não cumprir as 'normas internas' do clube

04.05.26 11h40

FUTEBOL

Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores

Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro

03.05.26 20h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda