Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo

O Mangueirão será palco de uma virada importante para o futebol da região Norte, neste domingo (10), na partida entre Remo e Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O estádio passa a contar com o sistema de impedimento semiautomático, tecnologia que promete mais precisão e agilidade nas decisões da arbitragem.

Instalado pela CBF, o sistema utiliza 28 câmeras de alta precisão e inteligência artificial para identificar, em poucos segundos, a posição dos jogadores e o momento do passe. A novidade coloca o estádio paraense entre os mais modernos do país.

Autoridades esportivas estiveram no Mangueirão para conhecer a nova tecnologia. (Pedro Sodré / Seel)

Diretor de Arbitragem da CBF, Neto Góes destacou o impacto da tecnologia. “Estamos elevando o nível da arbitragem no Brasil. O impedimento semiautomático traz mais rapidez, transparência e confiabilidade às decisões, alinhando o País às principais ligas do mundo”, afirmou.

Ele também comentou a mudança na estrutura do VAR dentro do estádio. “A CBF está mudando a área de revisão do VAR para um local mais tranquilo nos estádios da Série A e da Copa do Brasil, longe dos bancos de reserva. O objetivo é dar mais tranquilidade aos árbitros e otimizar as decisões”, completou.

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Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul ressaltou o cuidado na implantação do projeto. “A implantação do impedimento semiautomático é um projeto estruturante para o futebol brasileiro. Estamos acompanhando cada etapa com responsabilidade para garantir segurança, confiabilidade e alinhamento aos padrões internacionais”, disse.

Já a secretária de Esporte e Lazer do Pará, Ana Paula Alves, citou a relevância esportiva do estádio paraense no cenário nacional, sobretudo com a entrada do novo sistema. “O Mangueirão é hoje referência em infraestrutura esportiva na região Norte. Estar na rota da CBF demonstra que o estádio reúne condições técnicas, segurança e modernidade para receber grandes competições”, afirmou.

O estádio é o 14º do Brasil a receber a tecnologia, que ainda passará por fase de testes antes da operação definitiva. A iniciativa segue um cronograma da CBF para ampliar o uso do sistema nas principais competições do país.