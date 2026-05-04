CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão Fábio Will 04.05.26 16h24 Estádio Baenão voltará a receber jogo da Série A nesta temporada (Tarso Sarraf / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e os horários das três últimas rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série A, antes da parada para a Copa do Mundo. O Remo terá mais uma vez que jogar no Baenão por conta de show que irá ocorrer no Estádio Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os confrontos das 16ª, 17ª e 18ª rodadas do Brasileirão foram definidos pela CBF, com detalhamento completo, com datas, horários e locais das partidas. Único representante do Norte na elite do futebol brasileiro, o Remo terá partidas contra a Chapecoense-SC, São Paulo-SP e também o Athleticop-PR, antes da pausa para a Copa do Mundo. VEJA MAIS Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro Remo erra um a cada cinco passes no Brasileirão e tem problema na criação de jogadas Número está entre os piores da competição e reflete falta de controle no meio Dessas partidas que o Remo irá disputar, duas delas serão realizadas em Belém. O Leão pegará a Chapecoense fora de casa, e enfrentará o São Paulo e o Athletico-PR em casa. A partida diante do Tricolor Paulista está marcada para o dia 30 de maio, um sábado, às 19h30, no Baenão. O clube paraense voltará a utilizar o Baenão na Série A, assim como ocorreu diante do Cruzeiro-MG e o motivo do jogo ser no Estádio Evandro Almeida é a realização de um show de pagode que ocorrerá no Mangueirão. Veja os jogos do Remo divulgados pela CBF 16ª rodada - Domingo 17 de maio 18h30 - Chapecoense x Remo (Arena Condá) 17ª rodada - Domingo 24 de maio 16h - Remo x Athletico (Mangueirão) 18ª rodada - Sábado 30 de maio 19h30 - Remo x São Paulo (Baenão) Atualmente o Remo é o 19ª na classificação da Série A com 11 pontos e dentro da zona de rebaixamento. O clube azulino traçou um plano para fazer entre 18 e 20 pontos na briga contra o rebaixamento, até à parada da Série A para a disputa da Copa do Mundo. O próximo jogo do Remo pelo Brasileirão será contra o Palmeiras-SP, atual líder da competição, no domingo (10), às 16h, no Mangueirão. A partida terá transmissão pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a remo x são paulo futebol jornal amazônia baenão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58