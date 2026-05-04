CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e os horários das três últimas rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série A, antes da parada para a Copa do Mundo. O Remo terá mais uma vez que jogar no Baenão por conta de show que irá ocorrer no Estádio Mangueirão.

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Os confrontos das 16ª, 17ª e 18ª rodadas do Brasileirão foram definidos pela CBF, com detalhamento completo, com datas, horários e locais das partidas. Único representante do Norte na elite do futebol brasileiro, o Remo terá partidas contra a Chapecoense-SC, São Paulo-SP e também o Athleticop-PR, antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Dessas partidas que o Remo irá disputar, duas delas serão realizadas em Belém. O Leão pegará a Chapecoense fora de casa, e enfrentará o São Paulo e o Athletico-PR em casa. A partida diante do Tricolor Paulista está marcada para o dia 30 de maio, um sábado, às 19h30, no Baenão. O clube paraense voltará a utilizar o Baenão na Série A, assim como ocorreu diante do Cruzeiro-MG e o motivo do jogo ser no Estádio Evandro Almeida é a realização de um show de pagode que ocorrerá no Mangueirão.

Veja os jogos do Remo divulgados pela CBF

16ª rodada - Domingo 17 de maio

18h30 - Chapecoense x Remo (Arena Condá)

17ª rodada - Domingo 24 de maio

16h - Remo x Athletico (Mangueirão)

18ª rodada - Sábado 30 de maio

19h30 - Remo x São Paulo (Baenão)

Atualmente o Remo é o 19ª na classificação da Série A com 11 pontos e dentro da zona de rebaixamento. O clube azulino traçou um plano para fazer entre 18 e 20 pontos na briga contra o rebaixamento, até à parada da Série A para a disputa da Copa do Mundo. O próximo jogo do Remo pelo Brasileirão será contra o Palmeiras-SP, atual líder da competição, no domingo (10), às 16h, no Mangueirão. A partida terá transmissão pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.