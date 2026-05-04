Ao lado do MVA, torcida do Remo confirma presença em projeto para Copa do Mundo 2026

Um projeto que pretende unir torcidas organizadas de diferentes clubes brasileiros em apoio à Seleção Brasileira começou a ganhar forma para a Copa do Mundo de 2026. A iniciativa, organizada pelo Movimento Verde e Amarelo (MVA), prevê a criação de uma arquibancada conjunta nos estádios e já conta com a confirmação da torcida do Remo entre os participantes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A iniciativa começou a ser estruturada no fim de 2025 e ganhou força após a possibilidade de acesso a ingressos para os jogos. De acordo com o subcoordenador do projeto, Fernando Silva, conhecido como Pixote, a torcida organizada do Remo já confirmou participação no movimento.

Em entrevista ao O Liberal, Pixote explicou que representantes de torcidas organizadas de todo o país foram convidados para integrar a ação. No Pará, a “Maior do Norte”, representante do Remo confirmou presença, enquanto a principal torcida organizada do Paysandu ainda avalia a participação.

"Sim, ambas torcidas foram convidadas. A Remoçada, através de seu presidente, confirmou presença. A Terror Bicolor está viabilizando a presença", afirmou.

Organizada do Remo estará no Movimento Verde e Amarelo (MVR) (Wagner Santana / O Liberal)

Projeto busca resgatar apoio à Seleção Brasileira

Segundo Pixote, o objetivo central do projeto é fortalecer a cultura de arquibancada brasileira e incentivar o apoio coletivo à Seleção. O representante do MVA é formar um bloco de forte, único, que apoie a Seleção Brasileira na busca pela sexta estrela.

"A importância é a mesma dada a todas as outras. É a nossa cultura, o jeito brasileiro de torcer, aquela festa que só nossas torcidas sabem fazer. O objetivo é formarmos um bloco único em apoio à nossa seleção e resgatar o orgulho do brasileiro", disse.

Fernando Silva, o Pixote (Arquivo pessoal)

VEJA MAIS

O projeto prevê atuação das torcidas exclusivamente nos Estados Unidos, onde haverá a organização do setor conjunto nos estádios. No Brasil, núcleos locais do MVA devem promover eventos para acompanhar os jogos.

"Nossas embaixadas pelo Brasil, como Belém, estarão ativas e terão locais para assistir aos jogos. Mas o projeto das torcidas organizadas acontece apenas em solo americano", explicou.

ASSISTA

Mais de 30 torcidas já confirmaram presença

De acordo com o organizador, o número de torcidas participantes segue em crescimento e mais torcidas estão aceitando embarcar no movimento em prol da Seleção.

"Inicialmente divulgamos 26 torcidas confirmadas. Agora já são 31. Todas terão representantes nos Estados Unidos, seja com integrantes que vão viajar ou que já residem lá", afirmou.

A Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg) também participa da articulação do projeto, atuando como intermediadora nas negociações com as torcidas de todo o país. Segundo os organizadores, a entidade tem contribuído para viabilizar o diálogo entre os grupos e fortalecer a adesão ao movimento que pretende reunir representantes de diferentes clubes em apoio à Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

Pixote destacou ainda que não será permitido o uso de materiais específicos das torcidas organizadas no setor destinado ao grupo.

"No setor em que ficaremos não haverá faixas de organizadas. Será apenas torcida do Brasil, com movimentos como Torcida Canarinho, Movimento Verde e Amarelo e Núcleo BR entre outros. O único objetivo é a Seleção Brasileira", disse.

Ingressos e custos ficam por conta dos torcedores

O projeto conseguiu acesso a ingressos por meio da Fifa, com intermediação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os valores foram definidos previamente para os participantes.

"Conseguimos ingressos a 60 dólares cada. O pacote para os oito jogos do Brasil até a final custa cerca de 480 dólares, aproximadamente R$ 2.700", explicou. Apesar disso, todos os demais custos serão arcados pelos próprios torcedores. "Cada torcedor paga do próprio bolso ingressos, passagens, hospedagem, traslado e alimentação. Não há custos cobertos pela CBF", ressaltou.

Participação do Norte é considerada estratégica

Pixote destacou a relevância da presença de torcidas do Pará no movimento, especialmente pela tradição nas arquibancadas.

"As torcidas do Remo e do Paysandu são gigantes e conhecidas nacionalmente pelas festas que fazem, com mosaicos e bandeirões. Isso é importante para representar a região Norte, que precisa estar presente nesse projeto", afirmou.

Segundo ele, a participação das duas torcidas é vista como fundamental para fortalecer o movimento durante a Copa.

"As duas torcidas têm que estar com a gente. Representar o país nesse sonho do hexa” concluiu.