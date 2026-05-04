Mesmo após vitória fora de casa, Remo mantém posição na tabela e segue no Z-4; veja a classificação Time azulino superou o Botafogo no último sábado (2) e somou pontos importantes, mas segue na zona de rebaixamento O Liberal 04.05.26 10h19 Leão Azul venceu de virada fora de casa (Samara Miranda / Remo) O Remo surpreendeu o Botafogo em pleno Engenhão e conseguiu uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o time azulino ainda segue na zona de rebaixamento, na vice-lanterna da competição, à frente apenas da Chapecoense-SC. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com o triunfo fora de casa no último sábado (2), o Remo chegou a 11 pontos. A equipe de Léo Condé chegou a figurar na 18ª posição; contudo, o Mirassol-SP venceu o Corinthians por 2 a 1 e chegou a 12 pontos, superando o Leão Azul. O Timão é o 17º colocado, com 15. A Chapecoense perdeu para o RB Bragantino e segue com oito pontos na lanterna. VEJA MAIS Com gol no fim, Remo vira para cima do Botafogo e vence a segunda no Brasileirão Time azulino saiu atrás do placar, mas se reorganizou e superou o Fogão fora de casa Léo Condé analisa vitória do Remo sobre o Botafogo e destaca superação: 'Equipe mostrou qualidade' Time azulino surpreendeu o Botafogo e venceu de virada no estádio Nilton Santos Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro Para o Remo, além da vitória, o saldo positivo é que o clube conseguiu diminuir em um ponto a distância para deixar o Z-4. Até a 13ª rodada, a diferença era de seis pontos e agora é de quatro. O Santos empatou por 1 a 1 com o Palmeiras e é o primeiro fora da zona, com a mesma pontuação do Corinthians. Já o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético-MG, é o 15º, com 16. Confira a classificação Classificação fornecida por Sofascore Na parte de cima da tabela, o Palmeiras segue tranquilo na liderança, com 33 pontos. O Flamengo, com um jogo a menos, é o segundo colocado, com 27, seguido pelo Fluminense (26) e São Paulo (24). Na próxima rodada, o Remo vai encarar o líder do campeonato, Palmeiras. A partida ocorre no domingo (10), no estádio Mangueirão, às 16h. Com o apoio da torcida, o time azulino vai tentar emplacar a segunda vitória seguida, a terceira na disputa, para firmar a reação na competição. Vale destacar que, conforme as projeções do clube, o objetivo é conseguir somar pelo menos 18 pontos até a pausa para o Mundial, e um triunfo sobre o Verdão, em casa, seria importante para encaminhar a meta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a 2026 clube do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58