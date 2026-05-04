Mesmo após vitória fora de casa, Remo mantém posição na tabela e segue no Z-4; veja a classificação

A Chapecoense perdeu para o RB Bragantino e segue com oito pontos na lanterna.

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Para o Remo, além da vitória, o saldo positivo é que o clube conseguiu diminuir em um ponto a distância para deixar o Z-4. Até a 13ª rodada, a diferença era de seis pontos e agora é de quatro. O Santos empatou por 1 a 1 com o Palmeiras e é o primeiro fora da zona, com a mesma pontuação do Corinthians. Já o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético-MG, é o 15º, com 16.

Confira a classificação

Classificação fornecida por Sofascore

Na parte de cima da tabela, o Palmeiras segue tranquilo na liderança, com 33 pontos. O Flamengo, com um jogo a menos, é o segundo colocado, com 27, seguido pelo Fluminense (26) e São Paulo (24).

Na próxima rodada, o Remo vai encarar o líder do campeonato, Palmeiras. A partida ocorre no domingo (10), no estádio Mangueirão, às 16h. Com o apoio da torcida, o time azulino vai tentar emplacar a segunda vitória seguida, a terceira na disputa, para firmar a reação na competição.

Vale destacar que, conforme as projeções do clube, o objetivo é conseguir somar pelo menos 18 pontos até a pausa para o Mundial, e um triunfo sobre o Verdão, em casa, seria importante para encaminhar a meta.