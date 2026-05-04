Briga de Neymar com filho de Robinho repercute na imprensa internacional: 'Perdeu a cabeça' Os jornais criticaram o 'destempero' do atacante. Estadão Conteúdo 04.05.26 9h17 Lutando por vaga à Copa do Mundo, Neymar viu seu nome tomar conta das manchetes internacionais de maneira que não gostaria: por causa de ato de indisciplina. De olho do astro brasileiro, os sites e jornais estrangeiros repercutiram negativamente a briga do camisa 10 do Santos com o jovem Robinho Jr., em treino deste domingo, destacando que o astro "perdeu a cabeça." O Santos se prepara para a visita ao Recoleta, pela Copa Sul-Americana e quem não disputou o clássico com o Palmeiras, no sábado, teve de treinar no domingo, caso de Neymar. Durante as atividades, a estrela de Cuca não gostou nada de ter sofrido um drible do filho de Robinho e teria pedido para que a jogada fosse feita com menos intensidade. A situação evoluiu para uma discussão entre os dois, com troca de empurrões e até um gesto mais ríspido do experiente jogador. O camisa 10 ainda desferiu uma rasteira no jovem. VEJA MAIS Neymar se desentende com filho de Robinho, acerta rasteira e causa 'climão' em treino do Santos Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou Neymar pouco produz e o Santos apenas empata com o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana "Neymar e Robinho brigam", foi a manchete do Diário AS, de Madri, sobre o desentendimento. No texto, ainda destacou que o jogador "perdeu a cabeça/controle no treino do Santos" e que "em disputa para ir ao Mundial, essa briga fica muito mal para Ney." Outro jornal da Espanha, o Marca também não deixou a confusão passar em branco e trouxe na manchete que além de brigar, Neymar apelou para "entrada dura e bofetada." E também repercutiu o ato como sendo golpe duro para ir à Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México. "O 10 do Santos, cada vez mais perto de se ausentar do Mundial, soma assim mais um problema na difícil temporada." O jornal A Bola, de Portugal, também reprovou a atitude de Neymar. "Tensão no treino do Santos entre Neymar e filho de Robinho", foi a chamada da notícia, amenizando a briga. "O episódio gerou mal-estar nos bastidores do clube." O Diário Olé, da Argentina, que costuma fazer sátiras com o futebol brasileiro, noticiou com seriedade a notícia, destacando "confusão no Santos" e que "Neymar "reagiu mal a um drible de Robinho". Até o L'Équipe da França lamentou o destempero do santista. "Irritado por levar um drible, Neymar teria dado um tapa em Robinho Jr.", foi a manchete. "Essa explosão não ajudará o ex-jogador do Paris Saint-Germain, reacendendo questionamentos sobre seu comportamento." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Robnho Júnior Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58