Lucas tem confirmada ruptura no tendão de Aquiles, passará por cirurgia e volta só em 2027 O atacante passou por exames de imagens logo após sair chorando de campo em Bragança Paulista Estadão Conteúdo 03.05.26 23h32 O torcedor do São Paulo tem motivos a mais para se preocupar após ver seu time ceder um empate para o Bahia nos acréscimos neste domingo, pelo Brasileirão. O atacante Lucas Moura, que voltou a jogar após um longo tempo machucado, se machucou e não volta mais em 2026. As informações foram confirmadas ainda neste domingo, pelo próprio clube do Morumbi. Segundo o São Paulo, Lucas passou por exames de imagens logo após sair chorando de campo em Bragança Paulista. O diagnóstico foi de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. Ainda segundo o São Paulo, "o atleta passará por cirurgia para correção da lesão na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita." O processo de recuperação para a lesão é de 4 a 6 meses. Com isso, Lucas pode não fazer mais parte dos planos do São Paulo para 2026. O lance de Lucas foi com Erick Pulga aos 37 minutos do segundo tempo. O são-paulino conduzia a bola quando, a princípio, teria sido empurrado pelo rival baiano. Porém, as imagens de transmissão mostram que a contusão pode ter ocorrido de forma involuntária pelo próprio são-paulino. Ao cair, o camisa 7 ficou com dores na perna direita e teve de sair de maca, chorando. O São Paulo ficou com um a menos por conta disso até o apito final. Lucas entrou no lugar de Cauly aos 17 minutos da segunda etapa. Em meados de março, contra o Atlético-MG, ele sofreu fraturas em duas costelas e a previsão era desfalcar o São Paulo por oito semanas. Esta foi a primeira vez que ele jogou desde o compromisso contra o rival mineiro. A vitória do São Paulo por 2 a 1 acontecia em Bragança Paulista, no estádio do Red Bull Bragantino. Foi quando o Bahia empatou nos acréscimos, com Erick, restando menos de dois minutos para o apito final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Lucas Moura COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58