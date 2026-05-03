Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4

A Tuna Luso ficou no empate em 1 a 1 com o Tocantinópolis-TO, no sábado (2), fora de casa, pela 5ª rodada do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a equipe paraense entre os quatro primeiros colocados da chave.

O confronto teve um primeiro tempo de poucas oportunidades. Tuna e Tocantinópolis encontraram dificuldades para criar jogadas ofensivas e não conseguiram levar perigo consistente ao gol adversário.

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A partida ganhou mais movimentação na etapa final. A Tuna abriu o placar com Luã Níger, que converteu cobrança de pênalti e colocou o time visitante em vantagem, aos 15 minutos.

Pressão do Tocantinópolis resulta em empate nos acréscimos

Depois de sofrer o gol, o Tocantinópolis passou a pressionar em busca da igualdade. O goleiro Vinícius se destacou com intervenções importantes e evitou o empate em diferentes momentos da segunda etapa. Apesar da resistência defensiva, a Tuna acabou sendo vazada no fim do jogo. Aos 45 minutos, Renan cobrou falta e deixou tudo igual no placar.

Tuna segue na zona de classificação do grupo A5

Com o empate, o Tocantinópolis permanece na última posição do grupo, agora com três pontos. Já a Tuna Luso soma seis pontos e continua dentro da zona de classificação para a próxima fase. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (10), às 16h, em Augusto Corrêa (PA).