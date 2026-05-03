Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4 Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4 O Liberal 03.05.26 22h25 Lusa deixou escapar a vitória no fim (William Pereira / Ascom Tuna) A Tuna Luso ficou no empate em 1 a 1 com o Tocantinópolis-TO, no sábado (2), fora de casa, pela 5ª rodada do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a equipe paraense entre os quatro primeiros colocados da chave. O confronto teve um primeiro tempo de poucas oportunidades. Tuna e Tocantinópolis encontraram dificuldades para criar jogadas ofensivas e não conseguiram levar perigo consistente ao gol adversário. VEJA MAIS De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5 A partida ganhou mais movimentação na etapa final. A Tuna abriu o placar com Luã Níger, que converteu cobrança de pênalti e colocou o time visitante em vantagem, aos 15 minutos. Pressão do Tocantinópolis resulta em empate nos acréscimos Depois de sofrer o gol, o Tocantinópolis passou a pressionar em busca da igualdade. O goleiro Vinícius se destacou com intervenções importantes e evitou o empate em diferentes momentos da segunda etapa. Apesar da resistência defensiva, a Tuna acabou sendo vazada no fim do jogo. Aos 45 minutos, Renan cobrou falta e deixou tudo igual no placar. Tuna segue na zona de classificação do grupo A5 Com o empate, o Tocantinópolis permanece na última posição do grupo, agora com três pontos. Já a Tuna Luso soma seis pontos e continua dentro da zona de classificação para a próxima fase. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (10), às 16h, em Augusto Corrêa (PA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna série d tocantinópolis futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 FUTEBOL Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4 Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4 03.05.26 22h25 FUTEBOL De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5 03.05.26 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58