Embalado, Paysandu encara o Botafogo-PB em busca da primeira vitória em casa na Série C Papão está invicto no campeonato e quer o primeiro triunfo diante do torcedor na disputa nacional O Liberal 03.05.26 9h00 Papão encara o Belo às 19h, na Curuzu (Jorge Luís Totti/Paysandu) Em busca da segunda vitória consecutiva, o Paysandu recebe o Botafogo-PB pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (3). O duelo ocorre na Curuzu, a partir das 19h. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Bicola vem de dois resultados positivos: o primeiro, a goleada por 4 a 1 sobre o Itabaiana-SE, fora de casa, na última rodada da Terceirona, e o outro foi a classificação para a segunda fase da Copa Norte, confirmada com a vitória por 3 a 0 sobre o Trem-AP. Com isso, o time de Júnior Rocha quer seguir no embalo e somar mais uma vitória na temporada. Atualmente, o Paysandu é o terceiro colocado da tabela, com oito pontos. O time está invicto na disputa, com duas vitórias e dois empates. Além de tentar o terceiro triunfo, sendo o segundo seguido, o Bicola quer o primeiro em casa, diante do torcedor. No sábado (2), o clube fez um treino aberto para os torcedores acompanharem o último dia de preparação para o jogo. VEJA MAIS Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. E, para a partida, o treinador bicolor não deve ter muitos problemas para montar o time, visto que não tem uma grande baixa. No ataque, o técnico pode ter uma "dor de cabeça boa", como disse na coletiva após o duelo contra o Trem-AP, pela Copa Norte, por conta de Juninho. O jogador já tem quatro gols em sete jogos com a camisa bicolor e pode ser um dos titulares. Além dele, Kleiton Pego, Thalyson e Ítalo alternam na titularidade da equipe. O atacante Thayllon e o meia Brian também devem estar à disposição para o duelo. Ambos os jogadores estavam no departamento médico, em tratamento de lesão, mas foram relacionados para o último jogo da Copa Norte. Já o Botafogo-PB está com um cenário um pouco diferente. Eliminado da Copa do Nordeste, o time demitiu o treinador Lisca Lorenzi. Logo após a demissão, o clube anunciou Marcelo Fernandes como substituto. Assim, o novo técnico fará a estreia à frente da equipe diante do Paysandu. O Belo é o sétimo colocado da tabela, com seis pontos. O time vem de duas derrotas seguidas na Série C, após emplacar duas vitórias consecutivas no início do campeonato. Na última quinta-feira (30), o clube também anunciou Lucca Drummond, de 22 anos, como novo reforço para a temporada. A expectativa é que o jogador possa fazer a estreia contra o Bicola. A partida entre Paysandu e Botafogo-PB ocorre no domingo (3), às 19h, na Curuzu. O jogo terá cobertura em O Liberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Ficha técnica Paysandu x Botafogo-PB Série C 2026 - 5ª rodada Data: 03/05/2026 Local: Curuzu - Belém-PA Hora: 19h Árbitro: João Vitor Gobi-SP Assistente 1: Daniel Luis Marques-SP Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima-SP Paysandu: Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Quintana, Bonifazi (Luciano Taboca), Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho, Thalyson, Kleiton Pego (Juninho), Ítalo Técnico: Júnior Rocha Botafogo-PB: Max Walef; Erick, Yan Souto, Igor Morais e Gustavo Silva; Igor Maduro, Jhonata Varela e Dudu Nardini; Nenê, Rodolfo e Felipe Azevedo Técnico: Marcelo Fernandes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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