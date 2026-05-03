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Embalado, Paysandu encara o Botafogo-PB em busca da primeira vitória em casa na Série C

Papão está invicto no campeonato e quer o primeiro triunfo diante do torcedor na disputa nacional

O Liberal
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Papão encara o Belo às 19h, na Curuzu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Em busca da segunda vitória consecutiva, o Paysandu recebe o Botafogo-PB pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (3). O duelo ocorre na Curuzu, a partir das 19h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Bicola vem de dois resultados positivos: o primeiro, a goleada por 4 a 1 sobre o Itabaiana-SE, fora de casa, na última rodada da Terceirona, e o outro foi a classificação para a segunda fase da Copa Norte, confirmada com a vitória por 3 a 0 sobre o Trem-AP. Com isso, o time de Júnior Rocha quer seguir no embalo e somar mais uma vitória na temporada.

Atualmente, o Paysandu é o terceiro colocado da tabela, com oito pontos. O time está invicto na disputa, com duas vitórias e dois empates. Além de tentar o terceiro triunfo, sendo o segundo seguido, o Bicola quer o primeiro em casa, diante do torcedor. No sábado (2), o clube fez um treino aberto para os torcedores acompanharem o último dia de preparação para o jogo.

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E, para a partida, o treinador bicolor não deve ter muitos problemas para montar o time, visto que não tem uma grande baixa. No ataque, o técnico pode ter uma "dor de cabeça boa", como disse na coletiva após o duelo contra o Trem-AP, pela Copa Norte, por conta de Juninho.

O jogador já tem quatro gols em sete jogos com a camisa bicolor e pode ser um dos titulares. Além dele, Kleiton Pego, Thalyson e Ítalo alternam na titularidade da equipe.

O atacante Thayllon e o meia Brian também devem estar à disposição para o duelo. Ambos os jogadores estavam no departamento médico, em tratamento de lesão, mas foram relacionados para o último jogo da Copa Norte.

Já o Botafogo-PB está com um cenário um pouco diferente. Eliminado da Copa do Nordeste, o time demitiu o treinador Lisca Lorenzi. Logo após a demissão, o clube anunciou Marcelo Fernandes como substituto. Assim, o novo técnico fará a estreia à frente da equipe diante do Paysandu.

O Belo é o sétimo colocado da tabela, com seis pontos. O time vem de duas derrotas seguidas na Série C, após emplacar duas vitórias consecutivas no início do campeonato.

Na última quinta-feira (30), o clube também anunciou Lucca Drummond, de 22 anos, como novo reforço para a temporada. A expectativa é que o jogador possa fazer a estreia contra o Bicola.

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB ocorre no domingo (3), às 19h, na Curuzu. O jogo terá cobertura em O Liberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Paysandu x Botafogo-PB
Série C 2026 - 5ª rodada
Data: 03/05/2026
Local: Curuzu - Belém-PA
Hora: 19h

Árbitro: João Vitor Gobi-SP
Assistente 1: Daniel Luis Marques-SP
Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima-SP

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Quintana, Bonifazi (Luciano Taboca), Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho, Thalyson, Kleiton Pego (Juninho), Ítalo
Técnico: Júnior Rocha

Botafogo-PB: Max Walef; Erick, Yan Souto, Igor Morais e Gustavo Silva; Igor Maduro, Jhonata Varela e Dudu Nardini; Nenê, Rodolfo e Felipe Azevedo
Técnico: Marcelo Fernandes.

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