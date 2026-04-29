Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026

Consideradas duas das maiores do Norte, as torcidas de Remo e Paysandu ficaram de fora do projeto do Movimento Verde e Amarelo (MVA) para a Copa do Mundo de 2026. A organização reuniu torcedores de vários clubes do país para torcer pela seleção brasileira no Mundial.

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O projeto selecionou torcedores de organizadas como a Gaviões da Fiel (Corinthians), a Independente (São Paulo), a Jovem Vascaína (Vasco) e a Raça Rubro-Negra (Flamengo). Além dos clubes de massa, Vila Nova-GO, com o Esquadrão Vilanovense, e o Manaus-AM, com a Fúria Jovem, também terão representantes. Mas a dupla Re-Pa ficou de fora da lista.

Não foi divulgado o critério de escolha das torcidas para participar do projeto. É possível que, até a Copa, novos integrantes sejam adicionados. Contudo, até o momento, Remo e Paysandu não terão representantes.

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Conforme informações divulgadas pelo colunista do UOL Julio Gomes, o MVA teve apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conseguir os ingressos. Ao todo, serão cerca de 500 bilhetes por jogo da Seleção.

Movimento Verde e Amarelo esteve em Belém para o Pré-Olímpico de Basquete feminino (Divulgação/ Instagram @movimentoverdeamarelo)

A aposta é considerada arriscada, visto que algumas torcidas organizadas participantes são consideradas rivais. Uma das regras, porém, é evitar faixas e camisas dos clubes ou organizações. Todos os torcedores terão de usar a camisa da Seleção Brasileira ou do Movimento Verde e Amarelo.

A estratégia é parecida com a adotada pela Associação de Futebol da Argentina (AFA) em 2022, quando levou torcedores uniformizados para apoiar a equipe, que foi campeã da edição.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Ao todo, serão 48 seleções, divididas em 16 cidades-sede. A competição começa no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. O Brasil está no grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Confira a lista de torcidas

Império Alviverde (Coritiba)

Fanáticos (Athletico-PR)

Raça Rubro-Negra (Flamengo)

Young Flu e Bravo 52 (Fluminense)

Fúria Jovem (Botafogo)

Força Jovem (Vasco)

Máfia Azul (Cruzeiro)

Galoucura (Atlético-MG)

Camisa 12 e Guarda Popular (Inter)

Geral (Grêmio)

Cearamor (Ceará)

Esquadrão Vilanovense (Vila Nova-GO)

Falange Azul (Londrina)

Dragões (Atlético-GO)

Torcida Jovem (Sport)

Fúria Jovem (Manaus)

Torcida Jovem (Santos)

Mancha Alviverde (Palmeiras)

Independente e Dragões da Real (São Paulo)

Gaviões da Fiel, Fiel Macabra, Estopim da Fiel e Camisa 12 (Corinthians)