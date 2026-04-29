Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial O Liberal 29.04.26 12h40 Dupla Re-Pa ficou de fora do projeto (Wagner Santana e Igor Mota / O Liberal) Consideradas duas das maiores do Norte, as torcidas de Remo e Paysandu ficaram de fora do projeto do Movimento Verde e Amarelo (MVA) para a Copa do Mundo de 2026. A organização reuniu torcedores de vários clubes do país para torcer pela seleção brasileira no Mundial. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O projeto selecionou torcedores de organizadas como a Gaviões da Fiel (Corinthians), a Independente (São Paulo), a Jovem Vascaína (Vasco) e a Raça Rubro-Negra (Flamengo). Além dos clubes de massa, Vila Nova-GO, com o Esquadrão Vilanovense, e o Manaus-AM, com a Fúria Jovem, também terão representantes. Mas a dupla Re-Pa ficou de fora da lista. Não foi divulgado o critério de escolha das torcidas para participar do projeto. É possível que, até a Copa, novos integrantes sejam adicionados. Contudo, até o momento, Remo e Paysandu não terão representantes. VEJA MAIS Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. Conforme informações divulgadas pelo colunista do UOL Julio Gomes, o MVA teve apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conseguir os ingressos. Ao todo, serão cerca de 500 bilhetes por jogo da Seleção. Movimento Verde e Amarelo esteve em Belém para o Pré-Olímpico de Basquete feminino (Divulgação/ Instagram @movimentoverdeamarelo) A aposta é considerada arriscada, visto que algumas torcidas organizadas participantes são consideradas rivais. Uma das regras, porém, é evitar faixas e camisas dos clubes ou organizações. Todos os torcedores terão de usar a camisa da Seleção Brasileira ou do Movimento Verde e Amarelo. A estratégia é parecida com a adotada pela Associação de Futebol da Argentina (AFA) em 2022, quando levou torcedores uniformizados para apoiar a equipe, que foi campeã da edição. A Copa do Mundo de 2026 será sediada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Ao todo, serão 48 seleções, divididas em 16 cidades-sede. A competição começa no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. O Brasil está no grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Confira a lista de torcidas Império Alviverde (Coritiba) Fanáticos (Athletico-PR) Raça Rubro-Negra (Flamengo) Young Flu e Bravo 52 (Fluminense) Fúria Jovem (Botafogo) Força Jovem (Vasco) Máfia Azul (Cruzeiro) Galoucura (Atlético-MG) Camisa 12 e Guarda Popular (Inter) Geral (Grêmio) Cearamor (Ceará) Esquadrão Vilanovense (Vila Nova-GO) Falange Azul (Londrina) Dragões (Atlético-GO) Torcida Jovem (Sport) Fúria Jovem (Manaus) Torcida Jovem (Santos) Mancha Alviverde (Palmeiras) Independente e Dragões da Real (São Paulo) Gaviões da Fiel, Fiel Macabra, Estopim da Fiel e Camisa 12 (Corinthians) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu re-pa torcidas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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