Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026

Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial

O Liberal
fonte

Dupla Re-Pa ficou de fora do projeto (Wagner Santana e Igor Mota / O Liberal)

Consideradas duas das maiores do Norte, as torcidas de Remo e Paysandu ficaram de fora do projeto do Movimento Verde e Amarelo (MVA) para a Copa do Mundo de 2026. A organização reuniu torcedores de vários clubes do país para torcer pela seleção brasileira no Mundial.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O projeto selecionou torcedores de organizadas como a Gaviões da Fiel (Corinthians), a Independente (São Paulo), a Jovem Vascaína (Vasco) e a Raça Rubro-Negra (Flamengo). Além dos clubes de massa, Vila Nova-GO, com o Esquadrão Vilanovense, e o Manaus-AM, com a Fúria Jovem, também terão representantes. Mas a dupla Re-Pa ficou de fora da lista.

Não foi divulgado o critério de escolha das torcidas para participar do projeto. É possível que, até a Copa, novos integrantes sejam adicionados. Contudo, até o momento, Remo e Paysandu não terão representantes.

VEJA MAIS 

image Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube
Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados

image Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos'
Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos

image Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial
Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma.

Conforme informações divulgadas pelo colunista do UOL Julio Gomes, o MVA teve apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conseguir os ingressos. Ao todo, serão cerca de 500 bilhetes por jogo da Seleção.

image Movimento Verde e Amarelo esteve em Belém para o Pré-Olímpico de Basquete feminino (Divulgação/ Instagram @movimentoverdeamarelo)

A aposta é considerada arriscada, visto que algumas torcidas organizadas participantes são consideradas rivais. Uma das regras, porém, é evitar faixas e camisas dos clubes ou organizações. Todos os torcedores terão de usar a camisa da Seleção Brasileira ou do Movimento Verde e Amarelo.

A estratégia é parecida com a adotada pela Associação de Futebol da Argentina (AFA) em 2022, quando levou torcedores uniformizados para apoiar a equipe, que foi campeã da edição.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Ao todo, serão 48 seleções, divididas em 16 cidades-sede. A competição começa no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. O Brasil está no grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. 

Confira a lista de torcidas 

  • Império Alviverde (Coritiba)
  • Fanáticos (Athletico-PR)
  • Raça Rubro-Negra (Flamengo)
  • Young Flu e Bravo 52 (Fluminense)
  • Fúria Jovem (Botafogo)
  • Força Jovem (Vasco)
  • Máfia Azul (Cruzeiro)
  • Galoucura (Atlético-MG)
  • Camisa 12 e Guarda Popular (Inter)
  • Geral (Grêmio)
  • Cearamor (Ceará)
  • Esquadrão Vilanovense (Vila Nova-GO)
  • Falange Azul (Londrina)
  • Dragões (Atlético-GO)
  • Torcida Jovem (Sport)
  • Fúria Jovem (Manaus)
  • Torcida Jovem (Santos)
  • Mancha Alviverde (Palmeiras)
  • Independente e Dragões da Real (São Paulo)
  • Gaviões da Fiel, Fiel Macabra, Estopim da Fiel e Camisa 12 (Corinthians)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

paysandu

re-pa

torcidas

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026

Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial

29.04.26 12h40

futebol

Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube

Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados

29.04.26 10h47

Futebol

Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte

Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada.

29.04.26 7h00

Futebol

Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro

Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana.

28.04.26 19h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte

Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal

29.04.26 8h00

futebol

Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube

Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados

29.04.26 10h47

Futebol

Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte

Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada.

29.04.26 7h00

FUTEBOL

Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP

Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino

28.04.26 16h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda