Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados O Liberal 29.04.26 10h47 Torcedores levaram faixas para frente da sede social do clube (Reprodução / Instagram @chaveremista) Os torcedores do Remo não estão nada felizes com a campanha do time em 2026. Vice do estadual, eliminado da Copa Norte e vice-lanterna da Série A, a torcida azulina tem cobrado bastante a diretoria do clube. Na madrugada desta quarta-feira (29), um novo protesto foi registrado em frente à sede social do clube. Em imagens divulgadas nas redes sociais, torcedores estenderam faixas na sede e jogaram papel higiênico como forma de protesto. Um dos principais alvos da ação foi o presidente azulino, Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão. "Tonhão vem do grego: tolo, medíocre", dizia uma das faixas. "Elenco Ifood, todo jogo entrega em casa", protestou outra. VEJA MAIS Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino Esta não é a primeira vez que a torcida azulina protesta. Logo após a derrota para o Águia de Marabá, na quarta rodada da primeira fase da Copa Norte, que marcou a eliminação do time da competição, diversos torcedores protestaram na chegada da equipe a Belém. (Reprodução / Instagram @chaveremista) Além disso, na sexta-feira (17), um grupo de torcedores também cobrou a equipe por resultados. A situação azulina se complicou após a eliminação da Copa Norte, competição em que o time usou uma equipe alternativa. Assim, a equipe fecha o primeiro semestre com apenas o título da Supercopa Grão-Pará. Além disso, na Série A, a campanha azulina tem sido abaixo do esperado. O Remo ocupa apenas a 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. O time tem apenas uma vitória na disputa e sofreu a sétima derrota no último sábado (25), para o Cruzeiro, no Baenão. Em coletiva na última segunda-feira (27), o presidente do clube, Tonhão, admitiu erros, mas ressaltou a confiança em um "final feliz". Segundo ele, o time está acostumado a enfrentar essas dificuldades. “Esses problemas [nós] já estamos acostumados desde a Série C, mas o final é sempre feliz. Essa é a esperança, essa é a fé que temos. Todos estão trabalhando diariamente para que, dentro de campo, corresponda à nossa expectativa e saia dessa situação na zona de rebaixamento”, destacou o dirigente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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