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Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube

Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados

O Liberal
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Torcedores levaram faixas para frente da sede social do clube (Reprodução / Instagram @chaveremista)

Os torcedores do Remo não estão nada felizes com a campanha do time em 2026. Vice do estadual, eliminado da Copa Norte e vice-lanterna da Série A, a torcida azulina tem cobrado bastante a diretoria do clube. Na madrugada desta quarta-feira (29), um novo protesto foi registrado em frente à sede social do clube.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, torcedores estenderam faixas na sede e jogaram papel higiênico como forma de protesto. Um dos principais alvos da ação foi o presidente azulino, Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão.

"Tonhão vem do grego: tolo, medíocre", dizia uma das faixas. "Elenco Ifood, todo jogo entrega em casa", protestou outra.

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Esta não é a primeira vez que a torcida azulina protesta. Logo após a derrota para o Águia de Marabá, na quarta rodada da primeira fase da Copa Norte, que marcou a eliminação do time da competição, diversos torcedores protestaram na chegada da equipe a Belém.

image (Reprodução / Instagram @chaveremista)

Além disso, na sexta-feira (17), um grupo de torcedores também cobrou a equipe por resultados.

A situação azulina se complicou após a eliminação da Copa Norte, competição em que o time usou uma equipe alternativa. Assim, a equipe fecha o primeiro semestre com apenas o título da Supercopa Grão-Pará.

Além disso, na Série A, a campanha azulina tem sido abaixo do esperado. O Remo ocupa apenas a 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. O time tem apenas uma vitória na disputa e sofreu a sétima derrota no último sábado (25), para o Cruzeiro, no Baenão.

Em coletiva na última segunda-feira (27), o presidente do clube, Tonhão, admitiu erros, mas ressaltou a confiança em um "final feliz". Segundo ele, o time está acostumado a enfrentar essas dificuldades.

“Esses problemas [nós] já estamos acostumados desde a Série C, mas o final é sempre feliz. Essa é a esperança, essa é a fé que temos. Todos estão trabalhando diariamente para que, dentro de campo, corresponda à nossa expectativa e saia dessa situação na zona de rebaixamento”, destacou o dirigente.

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