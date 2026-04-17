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Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça'

Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino

O Liberal
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Torcedores estenderam faixas no estádio e em outros locais (Reprodução / Redes sociais)

O Remo vive um momento delicado nesta primeira parte da temporada. Sem resultados expressivos, a torcida azulina está pressionando o time e protestou contra a direção. Após receber a delegação eliminada da Copa Norte pelo Águia de Marabá com protestos, uma mobilização dos torcedores foi registrada na madrugada desta sexta-feira (17), no estádio Baenão e nas proximidades e na sede do clube.

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Um grupo de torcedores espalhou faixas por um dos portões do estádio azulino, na estação do BRT localizada na Almirante Barroso, próximo ao Baenão, e na sede social do clube. Nas faixas, a torcida cobrou os jogadores.

"Joguem com raça ou peguem o 'beco'", diz uma das faixas. "Promessa não ganha jogo. Chega de discurso vazio", completa outra.

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Além disso, o grupo também criticou a diretoria azulina e questionou sobre os projetos do Centro de Treinamento e do Baenão: "Cadê o CT e o Baenão? Tonhão, 'tá chupando' manga?"

protesto remo

Os torcedores também pediram a saída do diretor de futebol do clube, Manoel Ribeiro Filho, conhecido como Manoelzinho. "#Foramanoelzinho! Chega de aproveitadores", diz uma das faixas.

Crise

Com a maior previsão de orçamento da história do clube, o Remo ainda não conseguiu regularidade nem atingir os resultados esperados. O time perdeu o Parazão para o maior rival, Paysandu, e foi eliminado precocemente da Copa Norte. Além disso, a equipe tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, que disputa após 32 anos.

Com a falta de resultados e os altos gastos, a torcida azulina passou a cobrar mais a diretoria e os jogadores.

Agenda

Nesse clima, o Remo viaja para São Paulo para encarar o RB Bragantino, pela 12ª rodada do Brasileirão. Fora de casa, o time vai em busca da vitória para evitar alongar a má fase.

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