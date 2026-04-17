Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino O Liberal 17.04.26 9h49 Torcedores estenderam faixas no estádio e em outros locais (Reprodução / Redes sociais) O Remo vive um momento delicado nesta primeira parte da temporada. Sem resultados expressivos, a torcida azulina está pressionando o time e protestou contra a direção. Após receber a delegação eliminada da Copa Norte pelo Águia de Marabá com protestos, uma mobilização dos torcedores foi registrada na madrugada desta sexta-feira (17), no estádio Baenão e nas proximidades e na sede do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Um grupo de torcedores espalhou faixas por um dos portões do estádio azulino, na estação do BRT localizada na Almirante Barroso, próximo ao Baenão, e na sede social do clube. Nas faixas, a torcida cobrou os jogadores. "Joguem com raça ou peguem o 'beco'", diz uma das faixas. "Promessa não ganha jogo. Chega de discurso vazio", completa outra. VEJA MAIS Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar Além disso, o grupo também criticou a diretoria azulina e questionou sobre os projetos do Centro de Treinamento e do Baenão: "Cadê o CT e o Baenão? Tonhão, 'tá chupando' manga?" protesto remo Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Os torcedores também pediram a saída do diretor de futebol do clube, Manoel Ribeiro Filho, conhecido como Manoelzinho. "#Foramanoelzinho! Chega de aproveitadores", diz uma das faixas. Crise Com a maior previsão de orçamento da história do clube, o Remo ainda não conseguiu regularidade nem atingir os resultados esperados. O time perdeu o Parazão para o maior rival, Paysandu, e foi eliminado precocemente da Copa Norte. Além disso, a equipe tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, que disputa após 32 anos. Com a falta de resultados e os altos gastos, a torcida azulina passou a cobrar mais a diretoria e os jogadores. Agenda Nesse clima, o Remo viaja para São Paulo para encarar o RB Bragantino, pela 12ª rodada do Brasileirão. Fora de casa, o time vai em busca da vitória para evitar alongar a má fase. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 Futebol Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte 16.04.26 19h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Bundesliga e AFC Champions League movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.04.26 7h00 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11