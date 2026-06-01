Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina O Liberal 01.06.26 10h39 Jogador destacou carinho pelo time e torcida (Wagner Santana / O Liberal | Reprodução / Instagram) O atacante Diego Hernández se despediu do Remo após cerca de uma temporada no clube. O jogador entrou no fim do jogo contra o São Paulo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (31), e fez sua última partida do contrato atual com Leão Azul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por meio das redes sociais, o camisa 33, que é xodó da torcida azulina, se despediu do clube. "Cheguei com a minha família e vou embora com a minha família e mais uma paraense para toda a vida", escreveu Diego, em referência à filha que nasceu em Belém em abril. VEJA MAIS Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. No Mangueirão, Hernández foi ovacionado pelos torcedores e se emocionou bastante com o carinho da torcida. "Levo isso, um estádio lotado, me ovacionando e um time de guerreiros de pé aplaudindo", escreveu o jogador. DESPEDIDA DIEGO HERNÁNDES Jogador compartilhou registro com a família (Reprodução / Instagram) Hernández destacou carinho da torcida (Reprodução / Instagram) O atacante uruguaio caiu nas graças da torcida azulina por ter sido uma das peças importantes na reta final da Série B e por marcar o gol que deu a vitória ao Remo sobre o Paysandu na 32ª rodada do campeonato. O jogador se tornou o primeiro camisa 33 a marcar contra o Papão e criou uma forte identificação com a equipe azulina. Hernández chegou ao Remo no meio da temporada passada, por empréstimo do Botafogo. Ajudou no acesso, mas, neste ano, perdeu espaço na equipe, especialmente sob o comando de Léo Condé, e passou a ficar no banco de reservas. Curiosamente, o uruguaio encerra a passagem pelo Leão Azul com 33 jogos, três gols e três assistências. Havia expectativa pela contratação definitiva do jogador. No entanto, as negociações não avançaram após a saída de Marcos Braz e a chegada de Luís Vagner Vivian. Até o momento, o Remo não confirmou oficialmente a saída do atacante. No entanto, o contrato entre os dois termina no final de junho. Sem jogos até lá, o atleta fica livre para retornar ao Botafogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo diego hernández COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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