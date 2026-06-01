Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

O atacante Diego Hernández se despediu do Remo após cerca de uma temporada no clube. O jogador entrou no fim do jogo contra o São Paulo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (31), e fez sua última partida do contrato atual com Leão Azul.

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Por meio das redes sociais, o camisa 33, que é xodó da torcida azulina, se despediu do clube.

"Cheguei com a minha família e vou embora com a minha família e mais uma paraense para toda a vida", escreveu Diego, em referência à filha que nasceu em Belém em abril.

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No Mangueirão, Hernández foi ovacionado pelos torcedores e se emocionou bastante com o carinho da torcida.

"Levo isso, um estádio lotado, me ovacionando e um time de guerreiros de pé aplaudindo", escreveu o jogador.

DESPEDIDA DIEGO HERNÁNDES Jogador compartilhou registro com a família (Reprodução / Instagram) Hernández destacou carinho da torcida (Reprodução / Instagram)

O atacante uruguaio caiu nas graças da torcida azulina por ter sido uma das peças importantes na reta final da Série B e por marcar o gol que deu a vitória ao Remo sobre o Paysandu na 32ª rodada do campeonato. O jogador se tornou o primeiro camisa 33 a marcar contra o Papão e criou uma forte identificação com a equipe azulina.

Hernández chegou ao Remo no meio da temporada passada, por empréstimo do Botafogo. Ajudou no acesso, mas, neste ano, perdeu espaço na equipe, especialmente sob o comando de Léo Condé, e passou a ficar no banco de reservas. Curiosamente, o uruguaio encerra a passagem pelo Leão Azul com 33 jogos, três gols e três assistências.

Havia expectativa pela contratação definitiva do jogador. No entanto, as negociações não avançaram após a saída de Marcos Braz e a chegada de Luís Vagner Vivian.

Até o momento, o Remo não confirmou oficialmente a saída do atacante. No entanto, o contrato entre os dois termina no final de junho. Sem jogos até lá, o atleta fica livre para retornar ao Botafogo.