Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Caio Maia 31.05.26 22h31 Marcelinho marcou o gol da vitória do Remo. (Thiago Gomes/ O Liberal) Com um gol marcado nos acréscimos, o Remo conquistou uma vitória dramática sobre o São Paulo por 1 a 0, na noite deste domingo (31), no Mangueirão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O herói azulino foi Marcelinho, que balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo e manteve vivo o sonho do Leão de deixar a zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O resultado levou o Remo aos 18 pontos, reduzindo para três a diferença em relação ao Grêmio, primeiro clube fora do Z-4. Já o São Paulo perdeu uma posição na tabela e encerrou a rodada em oitavo lugar, com 25 pontos. Apesar de atuar fora de casa, o São Paulo foi superior durante boa parte do primeiro tempo. A equipe tricolor controlou a posse de bola e frequentou mais o campo ofensivo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. Quando conseguiu finalizar com perigo, esbarrou em uma atuação segura do goleiro Ivan e do zagueiro camaronês Tchamba. O principal destaque ofensivo dos visitantes foi o atacante Artur. Atuando pela direita, ele levou vantagem em alguns duelos contra Mayk e criou os lances mais perigosos do Tricolor nos primeiros 45 minutos. Em duas oportunidades, aos 23 e aos 31 minutos, apareceu em boas condições, mas parou nas intervenções da defesa azulina. Remo e São Paulo travaram uma batalha no primeiro tempo (Thiago Gomes/ O Liberal) O Remo apostou em marcação alta e contra-ataques para tentar surpreender. As melhores chances azulinas surgiram justamente nos minutos finais da etapa inicial. Aos 30 minutos, Marcelinho avançou pela direita e cruzou rasteiro para Vitor Bueno, que finalizou para fora. Pouco depois, Patrick acertou a trave após aproveitar um erro na saída de bola são-paulina. Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve a melhor oportunidade da partida. Nos acréscimos, Ferreira cobrou falta no ângulo, obrigando Ivan a fazer uma defesa espetacular para manter o placar zerado. Na volta para o segundo tempo, o panorama mudou. O Remo passou a controlar mais as ações e conseguiu encaixar melhor a pressão na saída de bola adversária. Mesmo assim, a partida ficou marcada por poucas oportunidades claras de gol. A principal chance azulina surgiu aos 26 minutos, quando Pikachu apareceu livre para finalizar, mas não conseguiu converter. O São Paulo, por sua vez, diminuiu o ritmo, promoveu alterações e administrou o empate, interrompendo o jogo sempre que possível para esfriar a reação dos donos da casa. Segundo tempo no Mangueirão foi de pouca inspiração (Thiago Gomes/ O Liberal) Quando o empate parecia inevitável, o Mangueirão explodiu. Aos 48 minutos, Mayk cruzou para a área, a defesa tricolor afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho. O lateral bateu cruzado, sem chances para Rafael, garantindo a vitória azulina. Após a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, as equipes voltam a campo apenas em julho. Pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Remo enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 22 de julho. No mesmo período, o São Paulo receberá o Athletico-PR, no Morumbi. Ficha técnica Remo 1 x 0São Paulo Campeonato Brasileiro - 18ª rodada Data: 31/05/2026 Hora: 20h30 Local: Mangueirão - Belém-PA Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro-RS Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi-RS Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor-RS Gol: Marcelinho 48'/2T (REM) Cartões amarelos: Enzo Díaz e Osvaldo (SPA) e David Braga (REM) Remo: Ivan; Marcelinho (Diego Hernandez), Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Welison (Picco), Vitor Bueno (David Braga), Patrick; Zé Ricardo (Gabriel Poveda), Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga. Técnico: Léo Condé São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio, Enzo Diaz; Pablo Maia, Danielzinho (Hugo), André Silva (Marcos A.); Artur (Tete), Calleri e Ferreira (Lucca). Técnico: Dorival Júnior Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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