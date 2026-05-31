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Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C

Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa

O Liberal
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Figueirense e Paysandu jogaram pela última vez em 2023. (Ascom Figueirense FC)

O Paysandu volta a campo neste domingo, às 20h30, para enfrentar o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Líder da competição e vivendo grande momento na temporada, o Papão tenta manter a boa fase diante de um adversário pressionado pela má campanha.

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Enquanto o time paraense chega embalado pelo título estadual, da Copa Norte e a liderança da Série C, o Figueirense ocupa a 16ª colocação e aparece apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O clube catarinense também atravessa forte pressão da torcida após o rebaixamento no Campeonato Catarinense.

A campanha fora de casa tem sido um dos pontos fortes do Paysandu. Em três partidas como visitante, o Papão venceu duas e perdeu apenas uma, números que colocam a equipe entre as melhores da competição longe de Belém.

Do outro lado, o Figueirense tenta transformar o Orlando Scarpelli novamente em aliado. Em quatro jogos como mandante nesta Série C, venceu apenas uma vez e sofreu três derrotas, além de ter uma das piores defesas jogando em casa, com oito gols sofridos.

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Apesar do momento distinto das equipes, o histórico do confronto mostra equilíbrio. Segundo dados do oGol, Paysandu e Figueirense já se enfrentaram 20 vezes. O Papão soma nove vitórias, contra sete triunfos do clube catarinense, além de quatro empates. No número de gols, a diferença também é mínima: 32 marcados pelo Paysandu e 31 pelo Figueirense.

O duelo também marca o reencontro do técnico Júnior Rocha com o clube catarinense. O treinador comandou o Figueirense em 2022, na campanha que levou o time à fase decisiva da Série C na disputa pelo acesso.

No lado catarinense, o técnico Raul Cabral tenta ajustar a equipe para enfrentar o líder da competição. O treinador conseguiu melhorar o sistema defensivo nas últimas rodadas, mas ainda busca soluções ofensivas para tornar o time mais competitivo.

Já o Paysandu aposta na organização da equipe e na experiência do elenco para manter a liderança da Série C e ampliar o bom momento vivido na temporada, mesmo com as ausências de Marcinho e Henrico, pois ambos receberam o terceiro cartão amarelo. 

Ficha Técnica

Data: 31/05/2026
Hora: 20h30
Local: Orlando Scarpelli
Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)
Assistentes: Juarez de Mello Junior (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS)
Quarto Árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Yeferson Quintana e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Lucas Cardoso, Caio Mello e Thalyson; Kleiton Pego e Ítalo.
Técnico: Junior Rocha

Figueirense: Igo Gabriel; Léo Maia, Lucas Dias, Leonan e Ryan Carlos; Jean Mangabeira, Breno (Renan Areias), Gui Vieira, Raynan; Arthur Martins e Lucas Alves.
Técnico: Raul Cabral

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