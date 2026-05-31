Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa O Liberal 31.05.26 8h00 Figueirense e Paysandu jogaram pela última vez em 2023. (Ascom Figueirense FC) O Paysandu volta a campo neste domingo, às 20h30, para enfrentar o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Líder da competição e vivendo grande momento na temporada, o Papão tenta manter a boa fase diante de um adversário pressionado pela má campanha. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Enquanto o time paraense chega embalado pelo título estadual, da Copa Norte e a liderança da Série C, o Figueirense ocupa a 16ª colocação e aparece apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O clube catarinense também atravessa forte pressão da torcida após o rebaixamento no Campeonato Catarinense. A campanha fora de casa tem sido um dos pontos fortes do Paysandu. Em três partidas como visitante, o Papão venceu duas e perdeu apenas uma, números que colocam a equipe entre as melhores da competição longe de Belém. Do outro lado, o Figueirense tenta transformar o Orlando Scarpelli novamente em aliado. Em quatro jogos como mandante nesta Série C, venceu apenas uma vez e sofreu três derrotas, além de ter uma das piores defesas jogando em casa, com oito gols sofridos. VEJA MAIS Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. Júnior Rocha dedica título da Copa Norte à família e à torcida do Paysandu: 'Vocês merecem' Técnico conquistou o segundo troféu à frente do Papão e vai disputar a final da Copa Verde Marcinho faz trend com troféu da Copa Norte após vitória do Paysandu: 'será?' Camisa 10 do clube apareceu comemorando em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do Paysandu; veja Apesar do momento distinto das equipes, o histórico do confronto mostra equilíbrio. Segundo dados do oGol, Paysandu e Figueirense já se enfrentaram 20 vezes. O Papão soma nove vitórias, contra sete triunfos do clube catarinense, além de quatro empates. No número de gols, a diferença também é mínima: 32 marcados pelo Paysandu e 31 pelo Figueirense. O duelo também marca o reencontro do técnico Júnior Rocha com o clube catarinense. O treinador comandou o Figueirense em 2022, na campanha que levou o time à fase decisiva da Série C na disputa pelo acesso. No lado catarinense, o técnico Raul Cabral tenta ajustar a equipe para enfrentar o líder da competição. O treinador conseguiu melhorar o sistema defensivo nas últimas rodadas, mas ainda busca soluções ofensivas para tornar o time mais competitivo. Já o Paysandu aposta na organização da equipe e na experiência do elenco para manter a liderança da Série C e ampliar o bom momento vivido na temporada, mesmo com as ausências de Marcinho e Henrico, pois ambos receberam o terceiro cartão amarelo. Ficha Técnica Data: 31/05/2026 Hora: 20h30 Local: Orlando Scarpelli Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS) Assistentes: Juarez de Mello Junior (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS) Quarto Árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Yeferson Quintana e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Lucas Cardoso, Caio Mello e Thalyson; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Junior Rocha Figueirense: Igo Gabriel; Léo Maia, Lucas Dias, Leonan e Ryan Carlos; Jean Mangabeira, Breno (Renan Areias), Gui Vieira, Raynan; Arthur Martins e Lucas Alves. Técnico: Raul Cabral Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu x figueirense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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