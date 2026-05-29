Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público O Liberal 29.05.26 8h45 Festa acabou com spray de pimenta e confusão (Reprodução / redes sociais) A comemoração do título da Copa Norte dos torcedores do Paysandu acabou em confusão. Por volta de 0h, equipes da Guarda Municipal de Belém chegaram à Aldeia Amazônica, localizada no bairro da Pedreira, em Belém, para encerrar uma festa bicolor. Conforme relatos, os agentes usaram spray de pimenta e balas de borracha para dispersar o público. Ainda segundo testemunhas, a festa ocorria sem registro inicial de violência. No entanto, com o uso do gás de pimenta, houve correria e tumulto, o que provocou reação dos torcedores no local, que teriam atirado garrafas em direção aos agentes, que responderam com balas de borracha. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A ação teria durado cerca de 30 minutos e, no fim, a Guarda Municipal conseguiu esvaziar o local. A Polícia Militar do Pará chegou depois, quando a dispersão já estava em andamento. VEJA MAIS É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. A reportagem solicitou, junto às assessorias da Guarda Municipal e da Polícia Militar, informações sobre o que motivou a ação. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que a tumilto ocorreu durante a dispersão "natural do público" após o encerramento da programação. Ainda segundo a Segbel, os agentes "adotaram as medidas operacionais necessárias" após torcedores arremessarem pedras e latas. Conforme a nota, não houve feridos e presos. "A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informa que equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar atuavam no reforço da segurança durante a comemoração pelo título da Copa Norte, quando, durante o encerramento da programação e a dispersão natural do público, houve um princípio de tumulto e alguns indivíduos arremessaram pedras, latas e outros objetos em direção aos agentes. As forças de segurança adotaram as medidas operacionais necessárias para conter o tumulto, preservar a integridade física da população e dos agentes envolvidos, além de restabelecer a ordem e a segurança na área. A situação foi rapidamente controlada. Não houve feridos. Ninguém foi preso", disse o comunicado. O Paysandu venceu, na noite da última quinta-feira (28), o Nacional por 4 a 2, em Manaus, e conquistou o bicampeonato da Copa Norte. O Papão já havia vencido o jogo de ida, em Belém, por 1 a 0, e confirmou o favoritismo fora de casa. Com isso, o Bicola está na final da Copa Verde. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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