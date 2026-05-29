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Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte

Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público

O Liberal
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Festa acabou com spray de pimenta e confusão (Reprodução / redes sociais)

A comemoração do título da Copa Norte dos torcedores do Paysandu acabou em confusão. Por volta de 0h, equipes da Guarda Municipal de Belém chegaram à Aldeia Amazônica, localizada no bairro da Pedreira, em Belém, para encerrar uma festa bicolor. Conforme relatos, os agentes usaram spray de pimenta e balas de borracha para dispersar o público.

Ainda segundo testemunhas, a festa ocorria sem registro inicial de violência. No entanto, com o uso do gás de pimenta, houve correria e tumulto, o que provocou reação dos torcedores no local, que teriam atirado garrafas em direção aos agentes, que responderam com balas de borracha.

A ação teria durado cerca de 30 minutos e, no fim, a Guarda Municipal conseguiu esvaziar o local. A Polícia Militar do Pará chegou depois, quando a dispersão já estava em andamento.

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A reportagem solicitou, junto às assessorias da Guarda Municipal e da Polícia Militar, informações sobre o que motivou a ação. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que a tumilto ocorreu durante a dispersão "natural do público" após o encerramento da programação. 

Ainda segundo a Segbel, os agentes "adotaram as medidas operacionais necessárias" após torcedores arremessarem pedras e latas. Conforme a nota, não houve feridos e presos. 

"A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informa que equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar atuavam no reforço da segurança durante a comemoração pelo título da Copa Norte, quando, durante o encerramento da programação e a dispersão natural do público, houve um princípio de tumulto e alguns indivíduos arremessaram pedras, latas e outros objetos em direção aos agentes. As forças de segurança adotaram as medidas operacionais necessárias para conter o tumulto, preservar a integridade física da população e dos agentes envolvidos, além de restabelecer a ordem e a segurança na área. A situação foi rapidamente controlada. Não houve feridos. Ninguém foi preso", disse o comunicado. 

O Paysandu venceu, na noite da última quinta-feira (28), o Nacional por 4 a 2, em Manaus, e conquistou o bicampeonato da Copa Norte. O Papão já havia vencido o jogo de ida, em Belém, por 1 a 0, e confirmou o favoritismo fora de casa. Com isso, o Bicola está na final da Copa Verde.

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