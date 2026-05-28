Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. Junior Cunha | Especial para O Liberal 28.05.26 23h20 Pelo terceiro ano seguido, o Pará garante vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil. A conquista do Paysandu na Copa Norte, na noite desta quinta-feira, 28, contra o Nacional do Amazonas, coloca mais uma vez a equipe bicolor em uma etapa avançada do torneio nacional. Com a ida do Paysandu à terceira fase, o Pará ganha uma quarta vaga na Copa do Brasil 2027. Além do Paysandu, Remo - via Campeonato Paraense - e Capitão Poço - via Copa Grão-Pará - já estão garantindos no torneio nacional. Assim, a quarta vaga ainda será definida por um critério da CBF. Se for considerada a classificação geral do Campeonato Paraense 2026, o Cametá, terceiro colocado, herda a vaga do Paysandu via estadual. Porém, caso o critério seja via Copa estadual, o Castanhal, vice-campeão da Copa Grão-Pará, deve herdar a vaga na primeira fase da Copa do Brasil 2027. Neste momento, o Capitão Poço é a única equipe confirmada na primeira fase. O Remo, caso confirme ao final da temporada a permanência na Série A do Brasileirão, vai ingressar no torneio na quinta fase, assim como aconteceu neste ano. Caso contrário, terá que depender do ranking de clubes para isso ou entrará na fase inicial. Se confirmar a permanência do Remo na Série A para 2027, o Pará terá uma quinta vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Isso porque o Leão "perde" a vaga conquistada no Parazão, entrando como um dos 20 clubes da primeira divisão, e abre espaço para outro clube do estado disputar o torneio. Dessa forma, o Pará já tem confirmado na Copa do Brasil 2027: Capitão Poço (1ª fase), Paysandu (3ª fase), Remo (podendo entrar na 5ª ou 1ª fase) e Cametá ou Castanhal (1ª fase). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 futebol Júnior Rocha dedica título da Copa Norte à família e à torcida do Paysandu: 'Vocês merecem' Técnico conquistou o segundo troféu à frente do Papão e vai disputar a final da Copa Verde 29.05.26 10h22 confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58