Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027

Pelo terceiro ano seguido, o Pará garante vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil. A conquista do Paysandu na Copa Norte, na noite desta quinta-feira, 28, contra o Nacional do Amazonas, coloca mais uma vez a equipe bicolor em uma etapa avançada do torneio nacional.

Com a ida do Paysandu à terceira fase, o Pará ganha uma quarta vaga na Copa do Brasil 2027. Além do Paysandu, Remo - via Campeonato Paraense - e Capitão Poço - via Copa Grão-Pará - já estão garantindos no torneio nacional.

Assim, a quarta vaga ainda será definida por um critério da CBF. Se for considerada a classificação geral do Campeonato Paraense 2026, o Cametá, terceiro colocado, herda a vaga do Paysandu via estadual.

Porém, caso o critério seja via Copa estadual, o Castanhal, vice-campeão da Copa Grão-Pará, deve herdar a vaga na primeira fase da Copa do Brasil 2027.

Neste momento, o Capitão Poço é a única equipe confirmada na primeira fase. O Remo, caso confirme ao final da temporada a permanência na Série A do Brasileirão, vai ingressar no torneio na quinta fase, assim como aconteceu neste ano. Caso contrário, terá que depender do ranking de clubes para isso ou entrará na fase inicial.

Se confirmar a permanência do Remo na Série A para 2027, o Pará terá uma quinta vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Isso porque o Leão "perde" a vaga conquistada no Parazão, entrando como um dos 20 clubes da primeira divisão, e abre espaço para outro clube do estado disputar o torneio.

Dessa forma, o Pará já tem confirmado na Copa do Brasil 2027: Capitão Poço (1ª fase), Paysandu (3ª fase), Remo (podendo entrar na 5ª ou 1ª fase) e Cametá ou Castanhal (1ª fase).