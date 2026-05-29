Júnior Rocha dedica título da Copa Norte à família e à torcida do Paysandu: 'Vocês merecem' Técnico conquistou o segundo troféu à frente do Papão e vai disputar a final da Copa Verde O Liberal 29.05.26 10h22 Júnior Rocha destacou a energia positiva da torcida (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu conquistou o bicampeonato da Copa Norte na última quinta-feira (28), após a vitória por 4 a 2 sobre o Nacional-AM, em Manaus. Com isso, o Papão garantiu vaga na final da Copa Verde e conquistou o segundo título da temporada sob o comando do técnico Júnior Rocha. Após o duelo, o treinador bicolor falou sobre a partida e dedicou a conquista à família e aos torcedores do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Não poderia deixar de lembrar da família, que é muito importante nessa caminhada. A gente fica muito tempo longe e sente muita saudade. A família é tudo. Não posso deixar de agradecer à torcida que compareceu hoje aqui e tem comparecido em todos os nossos jogos, tanto em casa quanto fora. E, principalmente, ao clube, que nos oportunizou estar aqui, acreditou no nosso trabalho, na nossa seriedade, profissionalismo, e eu sou hoje o treinador mais feliz do mundo por estar à frente do Paysandu Sport Club", declarou Júnior Rocha. O técnico bicolor ainda destacou o apoio dos torcedores na campanha no torneio e disse que o mais importante para o grupo é entregar títulos à torcida. VEJA MAIS Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. "Mais do que a importância que a gente leva para a carreira, para a comissão técnica e a diretoria, por mais valioso que seja o título, o que a gente sonha é entregar um título para o nosso torcedor. A gente está muito feliz por poder entregar mais um troféu, mais um título para eles. Porque a gente sabe que a cidade de Belém se mobilizou para acompanhar, e a gente conseguiu retribuir toda essa energia positiva em título. Então, para a fiel bicolor, está aqui mais um título para vocês, vocês merecem. Vocês fazem parte dessa conquista, porque, em todos os nossos jogos em casa, vocês têm feito a diferença com essa atmosfera maravilhosa que só vocês fazem", completou. O Paysandu foi para Manaus já com a vantagem no placar pela vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Mesmo fora de casa, o Bicola contou com a presença da torcida bicolor, que lotou o setor visitante e apoiou o time. Com isso, o Papão foi para cima do Naça, abriu 3 a 0 e, no fim, após sofrer dois gols, fechou o placar em 4 a 2, com um gol de Marcinho. Júnior destacou o comportamento agressivo do time. "A gente tenta não mudar isso. Sabemos que o comportamento vem do atleta, mas ele é ensaiado. A gente tem treinado dessa forma. Somos uma equipe agressiva mesmo. Nós temos essa característica no grupo, de não ficar só no bloco baixo — isso nos faz sofrer demais. E a gente consegue fazer os nossos gatilhos de pressão no portador da bola. A leitura, a concentração dos atletas, o entendimento cognitivo são muito bons. A gente vem numa sequência muito grande de jogos e consegue seguir fazendo isso, tanto em casa quanto fora", apontou o técnico. Agora, o Papão retoma as atenções para a Série C. No próximo domingo (31), encara o Figueirense-SC pela nona rodada do campeonato. O jogo ocorre às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte copa verde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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