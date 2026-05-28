É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. Junior Cunha | Especial para O Liberal 28.05.26 22h58 Thayllon saiu do banco de reservas para marcar o terceiro do Paysandu no jogo. (Foto: Jorge Luís Totti | Paysandu) Duas vezes Paysandu! A equipe bicolor conquistou pela segunda vez a Copa Norte. Na noite desta quinta-feira, 28, o Papão fez valer a superioridade técnica e voltou a vencer o Nacional do Amazonas na final do torneio. O Paysandu chegou a abrir 3 a 0 no placar com Caio Mello, Kleiton Pego e Thayllon. Mas o Nacional foi buscar dois gols com Kaio Wilker para assustar a tranquilidade bicolor. No final, Marcinho definiu a vitória por 4 a 2 com um golaço. No agregado, 5 a 2 aos bicolores. Agora, o Paysandu vai em busca do hexa da Copa Verde contra o Anápolis. O primeiro jogo será na próxima semana, no dia 3 de junho, em Goiânia. A volta será em Belém, no dia 7 de junho, no Estádio do Mangueirão. A CBF ainda vai divulgar os detalhes dos jogos. Antes, no próximo domingo, 31, o Paysandu vai até Florianópolis encarar o Figueirense pela nona rodada da Série C do Brasileirão. A partida será às 20h30 no Estádio Orlando Scarpelli. Já o Nacional terá um duelo caseiro pela Série D contra o Manaus. A partida também será no domingo, às 18h, no Carlos Zamith. Protocolar Os 45 minutos iniciais seguiram um roteiro sem muita novidade. Superior tecnicamente, o Paysandu ditou o ritmo da partida no Estádio Carlos Zamith. O cartão de visita bicolor veio logo aos três minutos. Caio Mello "rasgou" a zaga amazonense tentando achar Thalyson. A zaga bateu cabeça e a bola chegou no camisa 30, que bateu e abriu o placar. Porém, ele estava em posição irregular e o VAR confirmou o impedimento. Kleiton Pego fez um gol e deu uma assistência na partida. (Foto: Jorge Luís Totti | Paysandu) A chegada abriu espaço para o que estava por acontecer. Sem força ofensiva, o Nacional não conseguiu ameaçar o gol defendido por Gabriel Mesquita e aos 10 minutos viu o placar ser, de fato, aberto no Carlos Zamith. Marcinho cobrou falta da direita, o goleiro Caio saiu todo atrapalhado e a bola sobrou para Caio Mello. Mesmo com a frente do gol povoada, ele conseguiu abrir o placar. O gol fez o Paysandu reduzir o ritmo - que já era baixo - da partida. O Nacional passou a ter mais a posse de bola, mas mantendo o número elevado de erros de passes. Quando resolveu acelerar de novo, os bicolores chegaram ao segundo gol. De fora da área, Kleiton Pego arriscou e o goleiro Caio aceitou. Paysandu 2 a 0. E teve emoção... A volta do intervalo foi com mudanças dos dois lados. O Nacional apostou em jogadores como Kaio Wilker e Giva enquanto o Paysandu resolveu descansar o volante Caio Mello - Brian entrou na vaga - e colocar Thayllon em campo, este na vaga de Thalyson. E o efeito foi imediato para o Paysandu. Com seis minutos, Kleiton Pego recebeu na área e tocou na saída do goleiro Caio. Com o gol vazio, Thayllon só teve o trabalho de escorar a bola para o fundo do gol: 3 a 0. Com o placar construído, o Paysandu passou a correr menos e deixou o Nacional com a posse de bola. Porém, a efetividade da equipe amazonense seguia no mesmo ritmo da etapa inicial. Até que aos 21 minutos o zero foi tirado do placar. Após jogada pela direita, Kaio Wilker recebeu dentro da pequena área e bateu na saída de Gabriel Mesquita, diminuindo a vantagem do Paysandu. Marcinho marcou o último gol do Paysandu no jogo. (Foto: Jorge Luís Totti | Paysandu) Minutos depois, Kaio Wilker recebeu na área e mandou uma pancada no alto, marcando o segundo gol do Nacional na partida e transformando a tranquilidade em alerta para o Paysandu. No ritmo dos gols, o Nacional chegou perto do empate aos 34 minutos. Em nova investida com Kaio Wilker, ele recebeu na área e bateu por cima do gol bicolor. Mas o "grand finale" do Papão veio com Marcinho aos 37 minutos. O camisa 10 e capitão da equipe recebeu no ataque e bateu por cima do goleiro Caio, marcando um golaço no Carlos Zamith para garantir o bicampeonato da Copa Norte ao Paysandu. Ficha técnica - Copa Norte Nacional-AM 2 x 4 Paysandu Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus Data: 28.05.2026 Hora: 21h (de Brasília) Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (CBF/MS) Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (CBF/MS) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (CBF/MT) VAR: Márcio Henrique de Gois (CBF/SP) Cartão amarelo: Rodrigo, Erick Varão (Nacional) | Quintana, Brian, Thayllon (Paysandu) Gols: Caio Mello (10' 1ºT), Kleiton Pego (26' 1ºT), Thayllon (6' 2ºT) e Marcinho (37' 2ºT) | Kaio (21' e 31 2ºT) Nacional: Caio; Ryan Santos, Michel, Thiago e Wendel; Rodrigo (Kaio), Erick Varão e Miliano; Renanzinho, Rafa Marcos e Caio Mancha. Téc. Júlio César Nunes. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana (Bruno Bispo) e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello (Brian) e Marcinho; Thalyson (Thayllon), Ítalo Carvalho e Kleiton Pego (Lucas Cardoso). Téc. Júnior Rocha. 