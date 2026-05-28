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Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”'

Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis

O Liberal
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Marcinho celebra mais um título com o Papão da Curuzu. (Jorge Luís Totti / Paysandu)

O Paysandu voltou a levantar mais um troféu na temporada, desta vez da Copa Norte, e teve em Marcinho um dos protagonistas da conquista. O meia marcou um golaço por cobertura na vitória sobre o Nacional, anotando seu sexto gol no ano e reforçando sua fase decisiva com a camisa bicolor.

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Após a partida, o jogador destacou o momento vivido pelo elenco e a conexão com a torcida. “Se vocês olharem os meus jogos, a minha entrega, dedicação e contribuição, vão ver que às vezes existem características diferentes, dependendo da necessidade. Estou muito feliz com esse momento que estamos vivendo, recebendo o carinho de milhares de pessoas. Eu e minha família estamos muito felizes por essa conquista, marcando o nome na história do Paysandu, mas não vamos parar por aqui”, disse o meia.

O lance do gol, marcado com categoria por cobertura sobre o goleiro adversário, foi um dos pontos altos da atuação individual de Marcinho. Ele celebrou a leitura da jogada e a execução no momento decisivo. “Eu já estava pensando no que ia fazer. Esperei a bola chegar, pude dar um corte no zagueiro e fui feliz com a esquerda. Espero fazer com a direita também. Estou muito emocionado. Tudo que vivo aqui é muito gratificante”, completou.

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Com o título, o Paysandu amplia sua coleção de conquistas recentes e chega fortalecido para a sequência da temporada. O clube, pentacampeão da Copa Verde, agora disputa a condição de bicampeão da Copa Norte e já projeta o próximo desafio. A final da Copa Verde será contra o Anápolis, em dois jogos, com datas previstas para quinta e domingo da próxima semana, com a decisão marcada para Belém.

Marcinho, por sua vez, mantém o discurso de ambição alta e foco nos objetivos da temporada, especialmente na Série B e nas competições regionais. “Acredito que o Paysandu é isso. Estamos trabalhando muito, contando sempre com o apoio da nossa torcida, que vem nos apoiando em todos os lugares”, finalizou.

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