Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis O Liberal 28.05.26 23h55 Marcinho celebra mais um título com o Papão da Curuzu. (Jorge Luís Totti / Paysandu) O Paysandu voltou a levantar mais um troféu na temporada, desta vez da Copa Norte, e teve em Marcinho um dos protagonistas da conquista. O meia marcou um golaço por cobertura na vitória sobre o Nacional, anotando seu sexto gol no ano e reforçando sua fase decisiva com a camisa bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após a partida, o jogador destacou o momento vivido pelo elenco e a conexão com a torcida. “Se vocês olharem os meus jogos, a minha entrega, dedicação e contribuição, vão ver que às vezes existem características diferentes, dependendo da necessidade. Estou muito feliz com esse momento que estamos vivendo, recebendo o carinho de milhares de pessoas. Eu e minha família estamos muito felizes por essa conquista, marcando o nome na história do Paysandu, mas não vamos parar por aqui”, disse o meia. O lance do gol, marcado com categoria por cobertura sobre o goleiro adversário, foi um dos pontos altos da atuação individual de Marcinho. Ele celebrou a leitura da jogada e a execução no momento decisivo. “Eu já estava pensando no que ia fazer. Esperei a bola chegar, pude dar um corte no zagueiro e fui feliz com a esquerda. Espero fazer com a direita também. Estou muito emocionado. Tudo que vivo aqui é muito gratificante”, completou. VEJA MAIS Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. Com o título, o Paysandu amplia sua coleção de conquistas recentes e chega fortalecido para a sequência da temporada. O clube, pentacampeão da Copa Verde, agora disputa a condição de bicampeão da Copa Norte e já projeta o próximo desafio. A final da Copa Verde será contra o Anápolis, em dois jogos, com datas previstas para quinta e domingo da próxima semana, com a decisão marcada para Belém. Marcinho, por sua vez, mantém o discurso de ambição alta e foco nos objetivos da temporada, especialmente na Série B e nas competições regionais. “Acredito que o Paysandu é isso. Estamos trabalhando muito, contando sempre com o apoio da nossa torcida, que vem nos apoiando em todos os lugares”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu copa norte 2026 paysandu campeão da copa norte jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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