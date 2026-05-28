Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking Junior Cunha | Especial para O Liberal 28.05.26 23h08 Equipe bicolor conquistou o título com duas vitórias em cima do Nacional do Amazonas. (Foto: Jorge Luís Totti | Paysandu) O retorno da Copa Norte ao calendário do futebol brasileiro reviveu a cena da última temporada em que foi disputada, em 2002, com o Paysandu levantando o troféu da competição regional. Nesta quinta-feira, 28, os bicolores venceram o Nacional do Amazonas, em Manaus, pela final do torneio, fechando com 5 a 2 no placar agregado. Com isso, o Paysandu chegou ao segundo título da Copa Norte, aumentando o número de conquistas na competição e seguindo como o único clube paraense a ter levantado o troféu do torneio regional. A conquista do Paysandu reduziu a distância de títulos para São Raimundo do Amazonas. A equipe amazonense é a maior campeã da Copa Norte com três conquistas. O torneio foi iniciado em 1997 e disputado até 2002. No período, além das três conquistas do São Raimundo e de uma do Paysandu (2002), o Sampaio Corrêa, do Maranhão - que na época disputava a competição - e o Rio Branco do Acre, campeão em cima do Remo, são os outros clube com títulos da Copa Norte. Confira os campeões do torneio: 1997 - Rio Branco do Acre 1998 - Sampaio Corrêa-MA 1999 - São Raimundo-AM 2000 - São Raimundo-AM 2001 - São Raimundo-AM 2002 - Paysandu 2026 - Paysandu Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 futebol Júnior Rocha dedica título da Copa Norte à família e à torcida do Paysandu: 'Vocês merecem' Técnico conquistou o segundo troféu à frente do Papão e vai disputar a final da Copa Verde 29.05.26 10h22 confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58