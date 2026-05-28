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Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte

Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Equipe bicolor conquistou o título com duas vitórias em cima do Nacional do Amazonas. (Foto: Jorge Luís Totti | Paysandu)

O retorno da Copa Norte ao calendário do futebol brasileiro reviveu a cena da última temporada em que foi disputada, em 2002, com o Paysandu levantando o troféu da competição regional. Nesta quinta-feira, 28, os bicolores venceram o Nacional do Amazonas, em Manaus, pela final do torneio, fechando com 5 a 2 no placar agregado. 

Com isso, o Paysandu chegou ao segundo título da Copa Norte, aumentando o número de conquistas na competição e seguindo como o único clube paraense a ter levantado o troféu do torneio regional. 

A conquista do Paysandu reduziu a distância de títulos para São Raimundo do Amazonas. A equipe amazonense é a maior campeã da Copa Norte com três conquistas. 

O torneio foi iniciado em 1997 e disputado até 2002. No período, além das três conquistas do São Raimundo e de uma do Paysandu (2002), o Sampaio Corrêa, do Maranhão - que na época disputava a competição - e o Rio Branco do Acre, campeão em cima do Remo, são os outros clube com títulos da Copa Norte. 

Confira os campeões do torneio:

1997 - Rio Branco do Acre
1998 - Sampaio Corrêa-MA
1999 - São Raimundo-AM
2000 - São Raimundo-AM
2001 - São Raimundo-AM
2002 - Paysandu
2026 - Paysandu

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