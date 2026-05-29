Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A O Liberal 29.05.26 19h08 O capitão azulino sabe que o time precisa melhorar na Série A. (Wagner Santana / O Liberal) O Remo entra em campo neste domingo (31) para enfrentar o São Paulo, no último compromisso antes da paralisação do campeonato para a Copa do Mundo. O momento é de atenção redobrada para a equipe azulina, que ocupa a 19ª colocação, com 15 pontos, e vem de derrota em casa para o Athletico-PR. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após o treino desta sexta-feira, o zagueiro e capitão Marlon concedeu entrevista coletiva e falou sobre o momento do time, a evolução sob o comando de Léo Condé, começando, no entanto, pelo tropeço em casa contra o Athletico. “Eh, obviamente nós queremos ter ter ganho o jogo de de domingo, mas se tratando de campeonato brasileiro, eh o nível que a gente joga, a dificuldade que são jogos, eh infelizmente nós perdemos, não queremos. É passado. Agora é focar no São Paulo”, afirmou. O defensor destacou que o ambiente de trabalho tem sido positivo ao longo da semana e reforçou a confiança na recuperação da equipe. “Essa semana que iniciou, tem sido uma semana muito boa, muito forte. É de um trabalho muito bem feito. E a gente tá confiante que a gente possa fazer a quarta vitória no campeonato e seguir em frente”, disse. VEJA MAIS Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Marlon também avaliou o momento de transição e ajustes do elenco sob nova comissão técnica, destacando o impacto do trabalho diário. “Pra gente, no modo geral, vai ser muito benéfico. Até mesmo pelo descanso, para dar mais cara ao time da forma que o professor quer”, explicou. Sobre o técnico Léo Condé, o capitão ressaltou o entrosamento e a evolução do grupo. “Eu tive o prazer de trabalhar com o Leo Condé, já conhecia a forma de trabalhar e desde o momento que ele chegou sabia que era uma grande chance de nós retornarmos ao campeonato e temos demonstrado isso”, afirmou. Já em relação à estratégia para o duelo contra o São Paulo, Marlon evitou antecipar mudanças. “Isso aí é segredo. Isso é pergunta pro professor Léo. Mas o que pode esperar é uma equipe competitiva e aguerrida, que vai buscar o resultado do início ao fim do jogo”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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