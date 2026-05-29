Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) definiu o esquema de segurança para a partida entre Remo e São Paulo, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo será realizado neste domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, em Belém.

De acordo com a Segup, os portões do estádio serão abertos às 16h e o acesso dos torcedores ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. A expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas.

A operação contará com 1.034 agentes de segurança pública, além de efetivos especializados, como pelotões de choque, Cavalaria e Batalhão de Ações com Cães (BAC). Também serão utilizadas 144 viaturas, 126 motocicletas, 24 conjuntos de Cavalaria e dois cães farejadores.

Segundo a secretaria, a estrutura terá ainda duas ambulâncias, um Auto Bomba Tanque (ABT), um Auto Busca Salvamento (ABS) e uma Unidade de Resgate (UR).

Participam da operação integrada órgãos como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Belém, Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

Trânsito

A Segup informou que a pista do BRT na rodovia Augusto Montenegro poderá ser utilizada de forma eventual para o fluxo de veículos, conforme orientação dos agentes de trânsito.

Motoristas no sentido Entroncamento-Icoaraci deverão permanecer na faixa da esquerda e poderão acessar a pista do BRT após o semáforo da Alameda Mangueirinho para chegar ao estacionamento do Lado A do estádio.

Já os condutores no sentido Icoaraci-Entroncamento poderão acessar os três portões do Lado A.

Ao término da partida, agentes irão organizar o fluxo para facilitar a saída dos veículos do estacionamento do Mangueirão.