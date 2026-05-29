Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. Caio Maia 29.05.26 16h56 Mangueirão terá reforço na segurança em Remo e São Paulo. (Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará) A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) definiu o esquema de segurança para a partida entre Remo e São Paulo, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo será realizado neste domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, em Belém. De acordo com a Segup, os portões do estádio serão abertos às 16h e o acesso dos torcedores ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. A expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. A operação contará com 1.034 agentes de segurança pública, além de efetivos especializados, como pelotões de choque, Cavalaria e Batalhão de Ações com Cães (BAC). Também serão utilizadas 144 viaturas, 126 motocicletas, 24 conjuntos de Cavalaria e dois cães farejadores. Segundo a secretaria, a estrutura terá ainda duas ambulâncias, um Auto Bomba Tanque (ABT), um Auto Busca Salvamento (ABS) e uma Unidade de Resgate (UR). Participam da operação integrada órgãos como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Belém, Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon). Trânsito A Segup informou que a pista do BRT na rodovia Augusto Montenegro poderá ser utilizada de forma eventual para o fluxo de veículos, conforme orientação dos agentes de trânsito. Motoristas no sentido Entroncamento-Icoaraci deverão permanecer na faixa da esquerda e poderão acessar a pista do BRT após o semáforo da Alameda Mangueirinho para chegar ao estacionamento do Lado A do estádio. Já os condutores no sentido Icoaraci-Entroncamento poderão acessar os três portões do Lado A. Ao término da partida, agentes irão organizar o fluxo para facilitar a saída dos veículos do estacionamento do Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A 29.05.26 19h08 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58