Ex-Remo, Marcos Braz assume vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio

Ex-executivo de futebol do Remo, Marcos Braz foi empossado nesta quinta-feira, 28, como Deputado Federal pelo Rio de Janeiro. O dirigente estava como primeiro suplente e assumiu a vaga deixada por Luciano Vieira (PSDB), afastado do cargo, na Câmara dos Deputados em Brasília.

Então candidato pelo PL na eleição de 2022, Marcos Braz teve 38.623 votos da população carioca. Hoje, o ex-executivo do Remo está filiado ao PSDB, mesmo partido de Luciano Vieira, que pediu licença do cargo.

A chegada à Câmara dos Deputados é o segundo cargo político que ele exerce. Em 2020, ele foi eleito vereador pelo PL no Rio de Janeiro. Naquele período, o mandato de Braz ficou marcado por inúmeras faltas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, além de brigas com torcedores do Flamengo.

Histórico

Marcos Braz deixou o Remo em janeiro após uma relação conturbada com o presidente Antônio Carlos Teixeira. No clube desde o junho de 2025, ele foi o responsável pela reformulação do elenco azulino no meio da Série B do Brasileirão.

Com ele no departamento de futebol, o Remo chegou na última rodada da competição com chances de acesso à Série A do Brasileirão, o que foi confirmado com vitória em cima do Goiás e uma combinação de resultados.

Antes de chegar ao Remo, Braz foi multicampeão com o Flamengo, tendo conquistado Copa do Brasil, Brasileirão e Conmebol Libertadores entre 2019 e 2024.