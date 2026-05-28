Ex-Remo, Marcos Braz assume vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio Dirigente, que deixou o Leão em janeiro deste ano, vai para o segundo cargo na política. O Liberal 28.05.26 20h00 Marcos Braz estava como suplente e assume vaga após afastamento de Luciano Vieira. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) Ex-executivo de futebol do Remo, Marcos Braz foi empossado nesta quinta-feira, 28, como Deputado Federal pelo Rio de Janeiro. O dirigente estava como primeiro suplente e assumiu a vaga deixada por Luciano Vieira (PSDB), afastado do cargo, na Câmara dos Deputados em Brasília. Então candidato pelo PL na eleição de 2022, Marcos Braz teve 38.623 votos da população carioca. Hoje, o ex-executivo do Remo está filiado ao PSDB, mesmo partido de Luciano Vieira, que pediu licença do cargo. A chegada à Câmara dos Deputados é o segundo cargo político que ele exerce. Em 2020, ele foi eleito vereador pelo PL no Rio de Janeiro. Naquele período, o mandato de Braz ficou marcado por inúmeras faltas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, além de brigas com torcedores do Flamengo. Histórico Marcos Braz deixou o Remo em janeiro após uma relação conturbada com o presidente Antônio Carlos Teixeira. No clube desde o junho de 2025, ele foi o responsável pela reformulação do elenco azulino no meio da Série B do Brasileirão. Com ele no departamento de futebol, o Remo chegou na última rodada da competição com chances de acesso à Série A do Brasileirão, o que foi confirmado com vitória em cima do Goiás e uma combinação de resultados. Antes de chegar ao Remo, Braz foi multicampeão com o Flamengo, tendo conquistado Copa do Brasil, Brasileirão e Conmebol Libertadores entre 2019 e 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ex-Remo, Marcos Braz assume vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio Dirigente, que deixou o Leão em janeiro deste ano, vai para o segundo cargo na política. 28.05.26 20h00 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Futebol Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: 'A gente não merece estar nessa posição' Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A 27.05.26 20h13 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58 Futebol Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking 28.05.26 23h08