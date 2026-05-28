Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Ex-Remo, Marcos Braz assume vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio

Dirigente, que deixou o Leão em janeiro deste ano, vai para o segundo cargo na política.

O Liberal
fonte

Marcos Braz estava como suplente e assume vaga após afastamento de Luciano Vieira. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Ex-executivo de futebol do Remo, Marcos Braz foi empossado nesta quinta-feira, 28, como Deputado Federal pelo Rio de Janeiro. O dirigente estava como primeiro suplente e assumiu a vaga deixada por Luciano Vieira (PSDB), afastado do cargo, na Câmara dos Deputados em Brasília. 

Então candidato pelo PL na eleição de 2022, Marcos Braz teve 38.623 votos da população carioca. Hoje, o ex-executivo do Remo está filiado ao PSDB, mesmo partido de Luciano Vieira, que pediu licença do cargo. 

A chegada à Câmara dos Deputados é o segundo cargo político que ele exerce. Em 2020, ele foi eleito vereador pelo PL no Rio de Janeiro. Naquele período, o mandato de Braz ficou marcado por inúmeras faltas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, além de brigas com torcedores do Flamengo.

Histórico

Marcos Braz deixou o Remo em janeiro após uma relação conturbada com o presidente Antônio Carlos Teixeira. No clube desde o junho de 2025, ele foi o responsável pela reformulação do elenco azulino no meio da Série B do Brasileirão. 

Com ele no departamento de futebol, o Remo chegou na última rodada da competição com chances de acesso à Série A do Brasileirão, o que foi confirmado com vitória em cima do Goiás e uma combinação de resultados. 

Antes de chegar ao Remo, Braz foi multicampeão com o Flamengo, tendo conquistado Copa do Brasil, Brasileirão e Conmebol Libertadores entre 2019 e 2024. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Ex-Remo, Marcos Braz assume vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio

Dirigente, que deixou o Leão em janeiro deste ano, vai para o segundo cargo na política.

28.05.26 20h00

Futebol

Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados

Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores

28.05.26 17h01

Futebol

Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: 'A gente não merece estar nessa posição'

Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A

27.05.26 20h13

Futebol

São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são

Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

27.05.26 16h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027

Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF.

28.05.26 23h20

Futebol

Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”'

Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis

28.05.26 23h55

Futebol

É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte

Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde.

28.05.26 22h58

Futebol

Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte

Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking

28.05.26 23h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda