Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: “A gente não merece estar nessa posição” Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A O Liberal 27.05.26 20h13 Pikachu espera a reação azulina diante do São Paulo. (Wagner Santana / O Liberal) O Remo tenta virar a chave na Série A após a derrota para o Athletico-PR, em Belém. Na 19ª colocação, com 15 pontos, o Leão encara o São Paulo na última partida antes da parada para a Copa do Mundo precisando vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Um dos líderes do elenco azulino, Yago Pikachu admitiu que o resultado negativo da última rodada abalou o grupo, mas destacou a necessidade de recuperação imediata. “A gente tem que resgatar novamente a confiança do elenco. Vínhamos de uma sequência boa de resultados, conquistando pontos importantes fora de casa, mas contra o Athletico não aconteceu como a gente queria. Agora é seguir em frente. Não podemos abaixar a cabeça”, afirmou. O jogador ressaltou a importância da partida diante do São Paulo para o Remo seguir próximo das equipes fora do Z4. “Queremos terminar essa parada com uma vitória para ficar o mais próximo possível daquele pelotão das equipes com 20, 21 pontos”, disse. VEJA MAIS São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano Pikachu também destacou que o elenco entende a dimensão do Campeonato Brasileiro para o clube e tratou a Série A como prioridade máxima na temporada. Mesmo na zona de rebaixamento, o camisa 22 afirmou que o elenco acredita na recuperação azulina na competição. “Hoje é um lugar em que a gente está, mas é um lugar que a gente não merece. Vamos trabalhar para sair dele o mais rápido possível”, declarou. Um dos artilheiros do time na temporada, com seis gols e quatro assistências, Pikachu vive sua melhor sequência desde o retorno ao futebol paraense. O jogador afirmou que ainda pode crescer de rendimento no restante da temporada. “Agora eu acho que me encontrei no meu melhor momento, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Ainda posso evoluir mais e ajudar ainda mais o time”, destacou, pregando também equilíbrio e inteligência tática para sair de campo com três pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: “A gente não merece estar nessa posição” Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A 27.05.26 20h13 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46