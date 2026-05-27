Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: “A gente não merece estar nessa posição”

O Remo tenta virar a chave na Série A após a derrota para o Athletico-PR, em Belém. Na 19ª colocação, com 15 pontos, o Leão encara o São Paulo na última partida antes da parada para a Copa do Mundo precisando vencer para tentar sair da zona de rebaixamento.

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Um dos líderes do elenco azulino, Yago Pikachu admitiu que o resultado negativo da última rodada abalou o grupo, mas destacou a necessidade de recuperação imediata.

“A gente tem que resgatar novamente a confiança do elenco. Vínhamos de uma sequência boa de resultados, conquistando pontos importantes fora de casa, mas contra o Athletico não aconteceu como a gente queria. Agora é seguir em frente. Não podemos abaixar a cabeça”, afirmou.

O jogador ressaltou a importância da partida diante do São Paulo para o Remo seguir próximo das equipes fora do Z4. “Queremos terminar essa parada com uma vitória para ficar o mais próximo possível daquele pelotão das equipes com 20, 21 pontos”, disse.

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Pikachu também destacou que o elenco entende a dimensão do Campeonato Brasileiro para o clube e tratou a Série A como prioridade máxima na temporada. Mesmo na zona de rebaixamento, o camisa 22 afirmou que o elenco acredita na recuperação azulina na competição.

“Hoje é um lugar em que a gente está, mas é um lugar que a gente não merece. Vamos trabalhar para sair dele o mais rápido possível”, declarou.

Um dos artilheiros do time na temporada, com seis gols e quatro assistências, Pikachu vive sua melhor sequência desde o retorno ao futebol paraense. O jogador afirmou que ainda pode crescer de rendimento no restante da temporada.

“Agora eu acho que me encontrei no meu melhor momento, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Ainda posso evoluir mais e ajudar ainda mais o time”, destacou, pregando também equilíbrio e inteligência tática para sair de campo com três pontos.