Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: “A gente não merece estar nessa posição”

Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A

O Liberal
fonte

Pikachu espera a reação azulina diante do São Paulo. (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo tenta virar a chave na Série A após a derrota para o Athletico-PR, em Belém. Na 19ª colocação, com 15 pontos, o Leão encara o São Paulo na última partida antes da parada para a Copa do Mundo precisando vencer para tentar sair da zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Um dos líderes do elenco azulino, Yago Pikachu admitiu que o resultado negativo da última rodada abalou o grupo, mas destacou a necessidade de recuperação imediata.

“A gente tem que resgatar novamente a confiança do elenco. Vínhamos de uma sequência boa de resultados, conquistando pontos importantes fora de casa, mas contra o Athletico não aconteceu como a gente queria. Agora é seguir em frente. Não podemos abaixar a cabeça”, afirmou.

O jogador ressaltou a importância da partida diante do São Paulo para o Remo seguir próximo das equipes fora do Z4. “Queremos terminar essa parada com uma vitória para ficar o mais próximo possível daquele pelotão das equipes com 20, 21 pontos”, disse.

VEJA MAIS

image São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são
Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

image Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno
Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão

image Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada
Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano

Pikachu também destacou que o elenco entende a dimensão do Campeonato Brasileiro para o clube e tratou a Série A como prioridade máxima na temporada. Mesmo na zona de rebaixamento, o camisa 22 afirmou que o elenco acredita na recuperação azulina na competição.

“Hoje é um lugar em que a gente está, mas é um lugar que a gente não merece. Vamos trabalhar para sair dele o mais rápido possível”, declarou.

Um dos artilheiros do time na temporada, com seis gols e quatro assistências, Pikachu vive sua melhor sequência desde o retorno ao futebol paraense. O jogador afirmou que ainda pode crescer de rendimento no restante da temporada.

“Agora eu acho que me encontrei no meu melhor momento, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Ainda posso evoluir mais e ajudar ainda mais o time”, destacou, pregando também equilíbrio e inteligência tática para sair de campo com três pontos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: “A gente não merece estar nessa posição”

Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A

27.05.26 20h13

Futebol

São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são

Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

27.05.26 16h26

futebol

Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno

Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão

27.05.26 12h46

será?

Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada

Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano

27.05.26 9h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

será?

Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada

Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano

27.05.26 9h47

Futebol

São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são

Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

27.05.26 16h26

experiência

Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense

Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube

26.05.26 18h36

futebol

Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno

Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão

27.05.26 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda