Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno

O atacante do Remo, Jajá, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com apenas uma partida de suspensão pelo gesto obsceno que provocou a expulsão do jogador na partida contra o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Brasileirão. O resultado foi considerado uma vitória para o time azulino, que havia pedido a pena mínima ao atleta.

Jajá foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD nesta quarta-feira (27), com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras”.

A procuradoria pedia pelo menos dois jogos de suspensão pelo gesto obsceno feito durante a partida. No entanto, a comissão deliberou, por maioria dos votos, pela punição mínima de um jogo.

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Entenda

Já na reta final do duelo entre o Leão Azul e o Furacão, Jajá recebeu cartão vermelho direto por um gesto obsceno em direção a um jogador do Athletico-PR enquanto estava caído no chão após uma disputa de bola.

Inicialmente, o árbitro central Rodrigo José Pereira de Lima marcou apenas escanteio para o Remo. No entanto, após reclamação dos jogadores do Athletico-PR, o VAR analisou o lance e identificou o gesto obsceno, que culminou na expulsão do atleta azulino.

Desfalque

O atacante segue fora do jogo contra o São Paulo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre no próximo domingo, no Mangueirão. Com isso, além da ausência de Taliari, o Remo tem dois desfalques importantes confirmados: Jajá e Marcelo Rangel, que está lesionado.

Alef Manga também foi diagnosticado com uma contusão no ombro esquerdo, mas deve ficar disponível para o duelo.

Advertência

Além de Jajá, o preparador de goleiros Daniel Crizel também foi julgado com base no artigo 258. Crizel, conforme registrado em súmula, xingou a arbitragem e foi expulso ainda durante a partida. A 2ª Comissão aplicou uma partida de suspensão, convertida em advertência.