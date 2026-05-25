CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR

A partida entre Remo e Athletico-PR, válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória dos atleticanos e também com polêmicas envolvendo a arbitragem. O árbitro central e o VAR anularam dois gols no jogo, um pênalti e expulsaram um jogador do Leão Azul. Ao fim do duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios e análises da equipe do VAR nos lances.

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Uma das decisões mais questionadas pelo lado azulino foi a expulsão do atacante Jajá, autor do gol do Remo na partida. O jogador recebeu cartão vermelho na reta final do primeiro tempo, por conta de um gesto obsceno após uma disputa de bola próxima da grande área.

Inicialmente, o árbitro central Rodrigo José Pereira de Lima marcou apenas escanteio para o Leão Azul. No entanto, após reclamação dos jogadores do Athletico-PR, o VAR analisou o lance e identificou o gesto obsceno.

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"Rodrigo, recomendo uma revisão para possível cartão vermelho. O jogador sentado no chão segura a sua genitália para o jogador [adversário]. Gesto obsceno", comunicou José Cláudio Rocha Filho, VAR do jogo.

O árbitro central analisou o lance e questionou a equipe do VAR: "Pra vocês está claro isso aí, Zé?" José Cláudio confirmou o gesto obsceno e Rodrigo de Lima voltou ao campo para aplicar o cartão vermelho em Jajá.

Além desse lance, o VAR também chamou o árbitro central para revisar o pênalti em Marcelinho, marcado em campo. O jogador azulino recebeu um contato dentro da área e caiu durante um lançamento. No entanto, a arbitragem considerou o contato normal e recomendou a revisão, que anulou a penalidade para o Leão Azul.

"O jogador tem o contato, mas o contato é natural da disputa e o jogador se projeta para se atirar para o solo", avisou o VAR.

Rodrigo, novamente, foi até a tela do árbitro de vídeo, analisou rapidamente o lance e concluiu que era uma "jogada natural do jogo, disputa de bola, não pênalti".

O Remo reclamou bastante da decisão, especialmente porque, no primeiro tempo, segundo Léo Condé, Alef Manga teria sofrido uma possível falta dentro da área e o VAR não recomendou revisão.

Gols anulados

Apesar das polêmicas envolvendo o time azulino, o Furacão ainda teve dois gols anulados. O primeiro foi por toque de mão, já que, no gol marcado por Zapelli, a bola bateu no braço do jogador antes de entrar na rede.

Bola pegou no braço do jogador do Athletico-PR (Reprodução / CBF)

Já no segundo lance, que seria o terceiro gol do Athletico-PR na partida, o VAR anulou a jogada por impedimento.

Jogador do Furacão estaria impedido no momento do lançamento (Reprodução / CBF)

Resultado

Assim, o Furacão superou o Remo por 2 a 1 e chegou à quarta posição do campeonato, com 27 pontos. Já o Leão Azul segue com 15 pontos e voltou para a vice-lanterna.