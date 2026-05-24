Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato O Liberal 24.05.26 19h45 Treinador comentou lances polêmicos do jogos (Wagner Santana / O Liberal) Em casa, o Remo jogou abaixo do esperado e perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR, para a frustração da torcida que foi ao estádio Mangueirão e também do técnico Léo Condé. Após o duelo, o treinador analisou a partida e destacou que a equipe não apresentou o que estava planejando e, depois dos 20 minutos iniciais, "assistiu" ao adversário jogar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "A gente jogou 15 ou 20 minutos bem, dentro do que vinha apresentando nas últimas partidas. Porém, depois disso, a gente assistiu ao Athletico-PR jogar. Fomos muito mal, talvez tanto no aspecto coletivo quanto no individual. Não só em termos de marcação, mas principalmente quando a gente recuperava a bola. A gente estava esperando as coisas acontecerem, ninguém estava se movimentando, oferecendo linhas de passe. O máximo que conseguimos foi uma transição com o Vitor Bueno e o Jajá, que culminou com a expulsão dele. Mas fizemos os 25 minutos finais do primeiro tempo muito abaixo, tanto que o Athletico empatou e poderia ter conseguido a virada", analisou o técnico azulino. Com um jogador a menos, o Remo sentiu o baque. Léo Condé afirmou que a expulsão de Jajá impactou os planos para a segunda etapa, mas destacou que o time conseguiu ser competitivo contra a equipe do Furacão em alguns momentos. Além disso, o técnico também questionou a arbitragem, que expulsou o jogador do Leão Azul e ainda anulou o pênalti que seria favorável ao clube. VEJA MAIS Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém "A expulsão, de certa forma, atrapalhou", afirmou o treinador. "A gente voltou, essa equipe do Athletico-PR é boa, não está no quarto lugar à toa, mas a gente guerreou com eles. Eles criaram algumas possibilidades de gol, como o lance do Marcelinho. Não entendi por que o VAR chamou, porque esse tipo de lance o árbitro estava apitando toda hora e tinha que deixar a decisão dele. Porque, se não fosse assim, o VAR teria que ter chamado em vários momentos. Por que o VAR não chamou no primeiro tempo, em que a carga também foi pesada? O juiz não marcou, o VAR poderia ter chamado, como chamou para expulsar o Jajá", questionou Condé. "Acho que a nossa equipe foi abaixo, principalmente no primeiro tempo, mas foi uma arbitragem muito confusa hoje. Lamentável", completou o treinador do Remo. O resultado esfria a tentativa de reação do clube azulino no campeonato. A equipe segue com 15 pontos e voltou à vice-lanterna. Na próxima rodada, o adversário será o São Paulo, que não vive seu melhor momento no Brasileirão, mas ocupa a quinta posição na tabela. O jogo ocorre no domingo (31), às 20h30, também no Mangueirão. Este será o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo léo condé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO COMPLICOU Marcelo Rangel sofre lesões nos joelhos e pode desfalcar o Remo contra o São Paulo A tendência é que o atleta não reúna condições de jogo para o último compromisso azulino antes da paralisação do calendário nacional. 24.05.26 20h38 futebol Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato 24.05.26 19h45 SÉRIE A Após derrota, Remo não alcança mais a meta de pontos projetada por Marcelo Rangel; relembre! 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