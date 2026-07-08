Remo negocia empréstimo de zagueiro 'encostado' no Santos de Neymar Jogador de 29 anos não faz mais parte dos planos do Peixe para a temporada e Remo tenta fechar contrato O Liberal 08.07.26 18h09 Zé Ivaldo pode fechar com o Leão Azul (Raul Baretta/Santos FC) Sem espaço no elenco principal do Santos-SP, o zagueiro Zé Ivaldo pode ser o novo reforço do Remo para a sequência da temporada. A diretoria azulina negocia o empréstimo do defensor de 29 anos, que tem contrato com o time paulista até dezembro de 2027. As tratativas envolvem um vínculo até o fim deste ano, quando termina a Série A. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal junto a uma fonte interna do clube azulino. Desde a reapresentação do elenco santista após a pausa no calendário, Zé Ivaldo realiza atividades em separado no CT Rei Pelé, já que não faz parte dos planos da comissão técnica. Em 2026, o defensor disputou 12 partidas, sendo sete pelo Campeonato Paulista e cinco pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro chegou ao Santos na temporada passada por empréstimo junto ao Cruzeiro. O contrato previa a compra em definitivo caso ele atuasse em pelo menos 60% dos jogos da equipe durante o ano, condição que foi alcançada pelo defensor. Com isso, o clube santista desembolsou cerca de R$ 5,3 milhões na cotação da época, para adquirir os direitos do jogador. Zé Ivaldo disputaria vaga na defesa do Remo Caso a negociação seja concluída, o zagueiro disputará posição com Marllon, Tchamba, Léo Andrade, Thalisson e Matheus Felipe, contratado recentemente pelo Leão Azul. Remo busca reforços para a sequência da temporada Se confirmado, Zé Ivaldo será o terceiro reforço do Remo nesta janela do meio da temporada. Antes dele, o clube azulino acertou as contratações do zagueiro Matheus Felipe e do volante Edson Fernando, que atuava no futebol da Ucrânia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo negocia empréstimo de zagueiro 'encostado' no Santos de Neymar Jogador de 29 anos não faz mais parte dos planos do Peixe para a temporada e Remo tenta fechar contrato 08.07.26 18h09 Futebol Remo abre série de testes contra a Tuna durante pausa da Série A Leão enfrenta a Águia do Souza nesta quarta-feira, no Mangueirão, em atividade preparatória para a retomada do Brasileirão e da Copa do Brasil 07.07.26 21h33 Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo Novo reforço azulino destaca recepção no Baenão, minimiza período no futebol vietnamita e afirma que chega pronto para disputar espaço na equipe de Léo Condé 07.07.26 20h31 FUTEBOL Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 07.07.26 17h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46