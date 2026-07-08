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Remo negocia empréstimo de zagueiro 'encostado' no Santos de Neymar

Jogador de 29 anos não faz mais parte dos planos do Peixe para a temporada e Remo tenta fechar contrato

O Liberal
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Zé Ivaldo pode fechar com o Leão Azul (Raul Baretta/Santos FC)

Sem espaço no elenco principal do Santos-SP, o zagueiro Zé Ivaldo pode ser o novo reforço do Remo para a sequência da temporada. A diretoria azulina negocia o empréstimo do defensor de 29 anos, que tem contrato com o time paulista até dezembro de 2027. As tratativas envolvem um vínculo até o fim deste ano, quando termina a Série A. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal junto a uma fonte interna do clube azulino.

Desde a reapresentação do elenco santista após a pausa no calendário, Zé Ivaldo realiza atividades em separado no CT Rei Pelé, já que não faz parte dos planos da comissão técnica. Em 2026, o defensor disputou 12 partidas, sendo sete pelo Campeonato Paulista e cinco pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro chegou ao Santos na temporada passada por empréstimo junto ao Cruzeiro. O contrato previa a compra em definitivo caso ele atuasse em pelo menos 60% dos jogos da equipe durante o ano, condição que foi alcançada pelo defensor. Com isso, o clube santista desembolsou cerca de R$ 5,3 milhões na cotação da época, para adquirir os direitos do jogador.

Zé Ivaldo disputaria vaga na defesa do Remo

Caso a negociação seja concluída, o zagueiro disputará posição com Marllon, Tchamba, Léo Andrade, Thalisson e Matheus Felipe, contratado recentemente pelo Leão Azul.

Remo busca reforços para a sequência da temporada

Se confirmado, Zé Ivaldo será o terceiro reforço do Remo nesta janela do meio da temporada. Antes dele, o clube azulino acertou as contratações do zagueiro Matheus Felipe e do volante Edson Fernando, que atuava no futebol da Ucrânia.

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