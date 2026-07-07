Remo abre série de testes contra a Tuna durante pausa da Série A Leão enfrenta a Águia do Souza nesta quarta-feira, no Mangueirão, em atividade preparatória para a retomada do Brasileirão e da Copa do Brasil O Liberal 07.07.26 21h33 Os azulinos terão um teste contra a Tuna Luso, antes do retorno à Série A. (Ascom Remo) O Clube do Remo abre nesta quarta-feira (8) a série de testes programados para o período de paralisação do calendário nacional por causa da Copa do Mundo. O Leão enfrenta a Tuna Luso às 19h, no Mangueirão, em jogo-treino que servirá como preparação para a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A atividade será realizada com portões fechados, mas terá transmissão ao vivo pela Remo TV, no YouTube. Remo aproveita pausa para manter ritmo e testar alternativas O confronto faz parte do planejamento da comissão técnica para manter o elenco em ritmo competitivo durante a pausa da Série A. Além de observar o desempenho coletivo da equipe, o técnico Léo Condé deve utilizar a movimentação para dar minutos a jogadores menos utilizados, testar alternativas táticas e avaliar os reforços que chegaram recentemente ao clube. A Tuna foi escolhida como primeiro adversário do período preparatório. A equipe cruzmaltina disputou a Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada e chega ao teste como uma oportunidade de aumentar o nível de competitividade dos treinamentos azulinos. VEJA MAIS Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo Novo reforço azulino destaca recepção no Baenão, minimiza período no futebol vietnamita e afirma que chega pronto para disputar espaço na equipe de Léo Condé Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas Mais um teste antes da volta oficial O jogo desta quarta não será o único compromisso do Remo durante a intertemporada. No dia 18 de julho, o clube fará outro jogo-treino, desta vez contra o Ituano, na cidade de Itu, interior de São Paulo. A atividade ocorrerá cinco dias antes do retorno oficial do Leão ao Campeonato Brasileiro, quando a equipe enfrentará o Corinthians pela Série A. Foco na sequência decisiva da temporada Após os dois testes, o elenco azulino voltará as atenções exclusivamente para os desafios oficiais da segunda metade da temporada. No momento, o Remo é o 18º colocado na Série A, com 18 pontos, e encara o Corinthians no dia 23 de julho, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada. Já na Copa do Brasil, o time volta a campo no dia 1 de agosto, contra o Santos, pelas oitavas de final da competição. O jogo de volta será no dia 4, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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