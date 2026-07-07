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Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem'

Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo

Fábio Will
fonte

Leonel Picco (ao centro) foto de 2022 comemorando o título da Argentina (Reprodução / Instagram @leopicco19)

A classificação da Argentina para as quartas de final da Copa do Mundo 2026, fez todo povo Hermano vibrar, principalmente pela forma como ocorreu, virar o jogo por 3 a 2, em 11 minutos, após estar perdendo por 2 a 0 para o Egito. Em Belém, o argentino Leonel Picco, volante do Remo, comemorou o avanço da seleção de seu país.

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Em sua rede social, o argentino fez questão de exaltar a raça da equipe albiceleste e deixou uma postagem nos storys de seu Instagram.

“Nunca nos subestimem. Obrigado, Argentina”, escreveu.

image Legenda (Reprodução / Instagram @leopicco19)

Picco, de 27 anos, nasceu na cidade de Wilde, na grande Buenos Aires. O jogador atuou pelo Arsenal de Sarandi, Colón e também pelo Platense, todos clubes argentinos, antes de ser comprado pelo Remo, nesta temporada.

image Picco é o segundo da esquerda para a direita, em 2022, no título Mundial da Argentina (Reprodução / Instagram @leopicco19)

Com a camisa azulina, Leonel Picco esteve em campo em 22 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

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