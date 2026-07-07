Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem' Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo Fábio Will 07.07.26 16h36 Leonel Picco (ao centro) foto de 2022 comemorando o título da Argentina (Reprodução / Instagram @leopicco19) A classificação da Argentina para as quartas de final da Copa do Mundo 2026, fez todo povo Hermano vibrar, principalmente pela forma como ocorreu, virar o jogo por 3 a 2, em 11 minutos, após estar perdendo por 2 a 0 para o Egito. Em Belém, o argentino Leonel Picco, volante do Remo, comemorou o avanço da seleção de seu país. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em sua rede social, o argentino fez questão de exaltar a raça da equipe albiceleste e deixou uma postagem nos storys de seu Instagram. “Nunca nos subestimem. Obrigado, Argentina”, escreveu. Legenda (Reprodução / Instagram @leopicco19) Picco, de 27 anos, nasceu na cidade de Wilde, na grande Buenos Aires. O jogador atuou pelo Arsenal de Sarandi, Colón e também pelo Platense, todos clubes argentinos, antes de ser comprado pelo Remo, nesta temporada. Picco é o segundo da esquerda para a direita, em 2022, no título Mundial da Argentina (Reprodução / Instagram @leopicco19) Com a camisa azulina, Leonel Picco esteve em campo em 22 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte remo copa do mundo futebol leonel picco série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 07.07.26 17h48 FUTEBOL Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem' Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo 07.07.26 16h36 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32 Futebol Patrick vê Remo pronto para o retorno da Série A: 'A gente quer voltar a todo vapor' Volante afirma que jogo-treino contra a Tuna será importante para dar ritmo ao elenco antes da retomada do Brasileiro, no dia 23, diante do Corinthians 06.07.26 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32 futebol Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo 07.07.26 11h57